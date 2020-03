Tradition, kompetente Beratung und guter Service

Auf eine 110-jährige Tradition kann Tobias Zindel als Geschäftsführer des Ronshäuser Öfen-, Kamine-, Herde- und Gartengerätespezialisten Tann & Zindel zurückblicken.

Schon seit 2015 hat der in Raßdorf lebende Kaufmann, der in seinem Heimatort eine Garten- und Landschaftspflege-Firma betreibt, die des Hauses Tann geleitet, in der unterschiedlichste Rasenmäher und Mähroboter der Firma Stiga und weiterer bekannter Hersteller, aber auch Kehrmaschinen und Kleingeräte angeboten werden. Durch die enge Verknüpfung der beiden Firmen profitieren Kunden jetzt noch mehr von fachlich guter Gartengeräte-Beratung – etwa dann, wenn bei der Installation einer Mähroboteranlage Umbauarbeiten im Garten erforderlich werden, die aus einer Hand angeboten werden können.

Beratung und Service sind Tobias Zindel auch in der Abteilung Öfen, Kamine und Herde besonders wichtig, in der über 150 verschiedene Modelle präsentiert werden. Unter anderem sind die bekannten Marken Drooff, Contura und Skantherm vertreten. Aktueller Trend bei den Öfen ist eine elektronische Abbrandsteuerung, mit der man den Holzverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren kann. Natürlich gibt das zehnköpfige Team von Tann & Zindel auch dazu gerne Auskunft. zwa