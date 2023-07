Tausende Besucher beim Burg-Herzberg-Festival trotzten am Wochenende dem Regen

12 000 Hippies feiern im Schlamm

+ © Willi Ditzel Spaß im Schlamm: Sophia ist vom Bodensee zum Herzberg-Festival gereist. © Willi Ditzel

Trotz des verregneten Wochenendes sind die Veranstalter des Burg-Herzberg-Festivals in Breitenbach um Gunther Lorz mit den Besucherzahlen mehr als zufrieden. Demnach wurden alle 12 000 Tickets verkauft, das Festival war somit besuchertechnisch komplett ausgelastet.

Breitenbach/H. - Die Grateful-Dead-Shirts sind sehr selten geworden, die von Amon Amarth und anderer Metal Bands umso mehr – und dass wir auf Europas größtem Hippie Festival mal nach einem Konzert über die Hausanlage „Nein, sorg’ dich nicht um mich, du weißt, ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros hören würden und viele im Publikum mitsingen und swingen, hätte man sich vor Corona selbst in kühnsten Visionen nicht vorstellen können. Will heißen: Das Burg-Herzberg-Festival hat den durch die Pandemie in allen Bereichen der Entertainment-Branche entstandenen Generationenbruch hervorragend gemeistert. Noch nie kamen so viele junge Menschen deutlich unter 30 Jahren und die wurden auch mit jeder Menge neuer, junger und frischer Musik von Irish-Folk-Punk (Kila) über soliden Wikinger-Rock (Pristine aus Tromsø/NOR mit ihrem letzten Konzert vor der Babypause von Sängerin Heidi Solheim) bis hin zum intelligenten Deutsch-Pop von Singer/Songwriter Mayberg und der Rave-Musik von Orange bestens bedient.

Nachdem im vergangenen Jahr fast nur Künstler auftraten, deren Konzerte aus den beiden Corona-Jahren verschoben wurden, waren in diesem Jahr die Bühnen wieder frei für Neues. Neben den zuvor erwähnten Musikern waren das auch Robert Jon and the Wreck aus Kalifornien mit ihrer erfrischenden

+ Freuten sich auf die Livemusik: (von links) Theresa, Sue, Pauline und Gesine. © Willi Ditzel

Southern-Rock-Americana-Mischung, die beiden Genres neues Leben einhaucht, und Bywater Call aus Toronto, die mit ihrer Sängerin Meghan Parnell und Gitarrist Dave Barnes den Südstaaten/New Orleans Soul um eine Amy Winehouse Variante bereichern.

Wie offen die neue Herzberg-Alternative/Indie-Generation sich im Gegensatz zu den Hippies früherer Tage aus allen Genres bedient, sah man beispielsweise an den Fans von Mayberg, die sich schon 45 Minuten vor seinem Auftritt in den ersten Reihen vor der Hauptbühne aufstellten. Befragt, wen sie denn noch „auf’m Berch“ sehen wollen, antworten Sue und ihre Freundin Theresa sofort „Orange“. Damit sind sie nicht die Einzigen. Deutsch-Pop und Tribal-Techno-Beatz gehen da gut zusammen.

+ In Ledermontur: Kaya (29) aus Kassel. © Willi Ditzel

Youngsters gab es auch zuhauf auf der Bühne: Unter den 22 Musikerinnen und Musikern der Paul-Green-Rock-Academy, der Begleitband von Ex-Yes-Sänger Jon Anderson, war kaum jemand älter als 20.

Zwei Momente des Burg Herzberg Festivals 2023 werden Allen, die sie erlebt haben, unvergesslich bleiben. Als am frühen Freitagabend das Konzert der israelischen Folk-Pop Stars Lola Marsh wegen Starkregen aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste, kamen Shoshana Cohen und Gil Landau unverstärkt mit der Akustikgitarre nach vorne und setzten ihr Konzert unplugged unter großer Mitsing-Publikumsbegleitung fort.

+ Ausverkauftes Haus: Mit den 12 000 Besuchern am Wochenende waren die Veranstalter des Herzberg-Festivals um Gunther Lorz hoch zufrieden. © Willi Ditzel

24 Stunden später, als Kila aus Dublin mit ihren Jigs & Reels die Bühne rockten, ging nach tagelangen Regenfällen die Sonne auf. Nun ist Irish Folk ja ohnehin schon eine Gute-Laune-Musik zum Mitsingen und Tanzen. In diesem Moment aber explodierten die ‚Good Vibrations’ und es wurde trotz aller Generationenunterschiede wieder ein Festival unter einem Groove.

Das nächste Burg Herzberg Festival findet vom 25. bis 28. Juli 2024 statt.

