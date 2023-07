Begeisterung auf Burg Hauneck

Theatergruppe Stoppel zeigt „Sieben auf einen Streich 3.0“

Zum 24. Mal präsentierte die Theatergruppe Stoppel ein Stück in der Burgruine Hauneck: In diesem Jahr „Sieben auf einen Streich 3.0“ frei nach den Gebrüdern Grimm.

+ Mit Liebe zum Detail: Die Akteure in ihren originellen Kostümen. © Brunhilde Miehe

Haunetal – Zum 24. Mal präsentierte die Theatergruppe Stoppel in der idyllischen Burgruine Hauneck reizvolle Theatervorstellungen. In diesem Jahr hatte man „Sieben auf einen Streich 3.0“, ein Märchen der Gebrüder Grimm in einer Bearbeitung von Peter Futterschneider, auf dem Spielplan und zog bei zwei Vorstellungen jeweils über 300 Zuschauer in den Bann.

In dieser turbulenten modernen Bühnenfassung des Märchens „Das tapfere Schneiderlein“ wurden klassische Märchenelemente mit aktuellen Themen vermischt und mit Humor und Wortwitz dargeboten. Die versierten Laiendarsteller agierten so überzeugend mit großer Spielfreude, dass man das Gefühl hatte, die Rollen seien ihnen auf den Leib geschrieben worden.

Oftmals bezogen sie das Publikum ein, insbesondere die Kinder ließen sich zu Zurufen animieren – vielfacher Szenenapplaus war den Darstellern gewiss.

Die hübschen Kostüme hatten sich die Akteure wiederum selbst zusammengestellt, zum Teil selbst angefertigt oder über einen Kostümverleih aus Kaltennordheim bezogen. Die ganze Inszenierung atmete Teamgeist – man war sowohl Schauspieler als auch Regisseur und Bühnenbildner.

Als Veranstalter fungierte die Freiwillige Feuerwehr von Oberstoppel und Unterstoppel. Und diese hatte auch vorbildlich aufgrund der heiklen Witterungslage für den nötigen Brandschutz Vorsorge getroffen – drei große Fässer mit Wasser hatte man im Wald am Weg zur Ruine positioniert. Marco Müller brachte mit dem Bürgerbus der Gemeinde Haunetal ältere und „gehunwillige“ Mitbürger auf den Berg und nach der Vorstellung bei Dunkelheit wieder sicher hinunter. Freiwillige Helfer boten Würstchen und Getränke an und sorgten im Hintergrund für ein gutes Gelingen, sodass die ganze Initiierung ein großartiges Zusammenwirken vieler Stoppler widerspiegelte. So hatte unter anderem die Oberstoppler Friseurin Tamara Eidam wie seit über zehn Jahren wieder die Maske der Darsteller übernommen.

Im Vorprogramm trat die Band „Schmidt: Line & Miller“ auf. Die Moderation des Abends oblag Uwe Gippert und dieser dankte schließlich den Akteuren, den vielen freiwilligen Helfern, den Sponsoren und Kartenvorverkaufsstellen, die wieder einmal ein Theatererlebnis besonderer Art im stimmungsvollen Ambiente der Ruine möglich gemacht hätten.

Langanhaltender Applaus würdigte einmal mehr das jahrzehntelange Engagement der Stoppler Theaterfreunde. (Brunhilde Miehe)

