Streunende Katzen: Tierschützer im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind am Limit

Von: Laura Hellwig

Die Tierschutzvereine im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind bei der Aufnahme und Pflege von Katzen an ihrer Kapazitätsgrenze.

Hersfeld-Rotenburg – Auch das Tierheim in Bad Hersfeld hat einen Aufnahmestopp verhängt. „Wir dachten jedes Jahr: Schlimmer kann es nicht werden. Aber dieses Jahr ist der Super-Gau“, sagt Heidi Goldbach vom Tierschutzverein Rotenburg.

Das Hauptproblem seien die Zunahme der Streuner-Katzen und die unkontrollierte Vermehrung der Tiere, sagen die Verantwortlichen der Tierschutzvereine im Kreis. Die Tierschützer kritisieren, dass vor allem Landwirte die Katzen-Population auf ihren Höfen nicht im Griff hätten. Die Tierschützer fordern einhellig eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen. Die Reaktionen der Städte und Gemeinden sind diesbezüglich verschieden.

So setze die Gemeinde Haunetal bereits seit einiger Zeit eine Kastrationspflicht um und die Zusammenarbeit mit dem Hersfelder Tierschutzverein laufe sehr gut, berichten Andreas Rümmler und Silvia Brehm vom Tierheim in Bad Hersfeld. Wird ein streunendes Tier gefunden, wird es gefangen, kastriert und an gleicher Stelle wieder frei gelassen. Jungtiere, die gefunden werden, werden von den Tierschützern aufgenommen, aufgepäppelt und vermittelt.

Die Stadt Bebra hat die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht im vergangenen Jahr abgelehnt. Auf eine Anfrage unserer Zeitung nach dem aktuellen Stand zu diesem Thema reagierte Bürgermeister Stefan Knoche genervt. Er verwies auf nötige rechtliche Rahmenbedingen, die von der Landesregierung erst noch geschaffen werden müssten. Diese Reaktion sorgt bei den Tierschützern im nördlichen Kreisteil für Unverständnis. Der Rotenburger Tierschutzverein, die Tiernothilfe Rotenburg und die Pfötchen-Engel berichten von positiven Erfahrungen, die Kommunen und Tierschützer im benachbarten Schwalm-Eder-Kreis mit einer eingeführten Katzenschutzverordnung machten.

Die Stadt Rotenburg erklärte, dass man sich der Thematik nun annehmen wolle, ebenso der Magistrat der Stadt Bad Hersfeld, erklärte Stadtsprecher Meik Ebert. „Um zukünftig vielleicht auch kreisweit einheitlich agieren zu können, wird Bürgermeister Grunwald das Thema zusätzlich mit in eine der nächsten Bürgermeisterkreisversammlungen nehmen“, ergänzt Annika Ludwig, Sprecherin der Stadt Rotenburg.

Die Tierschutzvereine im Landkreis

Der Hersfelder Tierschutzverein betreibt das einzige Tierheim im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Es befindet sich in Bad Hersfeld, nahe der B 27 in Richtung Ludwigsau. Im nördlichen Kreisteil sind außerdem der Rotenburger Tierschutzverein, die Tiernotrettung und die Pfötchen-Engel aktiv. Sie kümmern sich in privaten Pflegestellen überwiegend um Katzen. Alle Vereine stehen in Kontakt, unterstützen sich gegenseitig und leisten auch Vermittlungshilfe. (Laura Hellwig)