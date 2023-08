Todesstreifen ist jetzt Schutzgebiet: Lemke und Hinz eröffnen hessischen Teil des Grünen Bandes

Von: Carolin Eberth

Vereint für Naturschutz und Erinnerungskultur: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (links) und Hessens Umweltministerin Priska Hinz (beide Grüne) haben gestern offiziell den hessischen Teil des Grünes Bandes eröffnet. Anschließend folgte ein Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Rhäden bei Obersuhl und Bosserode in Wildeck. © Carolin Eberth

Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Hessens Umweltministerin Priska Hinz (beide Grüne) haben am Montag offiziell den hessischen Teil des Grünen Bandes eröffnet. Anschließend folgte ein Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Rhäden bei Obersuhl und Bosserode in Wildeck.

Obersuhl - Hessen hat seit Januar 2023 als erstes westdeutsches Bundesland das Grüne Band als Nationales Naturmonument ausgewiesen und leistet damit einen Beitrag zu einem der größten europäischen Naturschutzprojekte und der Bewahrung deutsch-deutscher und europäischer Geschichte.



Offiziell eingeweiht wurde der hessische Teil des Grünen Bandes jedoch erst gestern Mittag am Naturschutzinformationszentrum in Wildeck-Obersuhl – von der grünen Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Hessens Umweltministerin Priska Hinz und Thüringens Umweltstaatssekretär Dr. Burkhard Vogel. „Heute setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Naturschutz und Erinnerungskultur, für das Bewahren von Geschichte und Artenvielfalt und für ein Projekt, das Grenzen überwindet und Menschen und Natur verbindet“, sagte Hinz bei der feierlichen Eröffnung.



Mit über 8000 Hektar sei das hessische Gebiet die bisher größte ausgewiesene Fläche des Grünen Bandes in Deutschland und damit auch das bislang größte Nationale Naturmonument, erklärte Steffi Lemke. Auf einer Länge von 260 Kilometern werde nun durch den nahtlosen Anschluss an das Grüne Band Thüringen eine bedeutende Fläche an der Grenze der beiden Bundesländer geschützt, freut sich die Bundesumweltministerin.



Bei der offiziellen Eröffnung des Grünen Bandes in Hessen: Viele Gäste und Medienvertreter versammelten sich am Naturschutzinformationszentrum Obersuhl. © Carolin Eberth

„Das Grüne Band ist ein Natur- und Kulturraum und Symbol für den europäischen Frieden. Hier ist die überwundene deutsche Teilung erlebbar – auch dank der zahlreichen Grenzmuseen und Erinnerungsstätten. Ich bin sehr froh, dass Thüringen schon 2018 den länderübergreifenden Impuls gesetzt hat“, sagte Thüringens Umweltstaatssekretär Dr. Burkhard Vogel.



Nach der Begrüßung und Reden der Ministerinnen und des Staatssekretärs stand ein Spaziergang in das Naturschutzgebiet Rhäden bei Obersuhl und Bosserode auf der Tagesordnung, das bekannt ist für seine einzigartige Artenvielfalt.



Doch die Eröffnung des Grünes Bandes hat nicht nur Befürworter: Auf dem Weg zum Naturschutzgebiet kamen die Ministerinnen an Vertretern der Waldeigentümer vorbei, die sich mit einem Banner ‘Grünes Band ja, aber so nicht!’ positioniert hatten. Die Ausweisung als Naturmonument sei ihrer Auffassung nach kein Grund zum Feiern, sondern markiere einen traurigen Tiefpunkt verfehlter hessischer Naturschutzpolitik.

Grünes Band Hessen ist 260 Kilometer lang Das Grüne Band ist ein Korridor weitgehend unberührter Natur entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Mit dem Gesetz zur Ausweisung als Nationales Naturmonument wird der ehemalige Grenzstreifen als Schutzgebiet und Erinnerungslandschaft bewahrt. Das Grüne Band Hessen ist 8048 Hektar groß, 260 Kilometer lang und führt durch drei Landkreise. Hessen ist damit Teil eines internationalen Projekts und arbeitet mit anderen Ländern daran, das Grüne Band zum Unesco-Welterbe zu machen.

Grünes Band vereint Erinnerungskultur und Naturschutz

Das Grüne Band ist ein Großprojekt, für das die Grünen sich in der Vergangenheit immer wieder stark gemacht haben. Als nun am Montag die offizielle Eröffnung anstand, nahmen die versammelten Spitzenpolitikerinnen und -Politiker der Partei aus Berlin, Hessen und Thüringen da dann trotz Temperaturen um die 30 Grad gern eine Wanderung auf sich: durch das Naturschutzgebiet Rhäden bei Obersuhl, wo die Einweihung stattfand. Angeführt wurde der Tross von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Hessens Umweltministerin Priska Hinz und Thüringens Umweltstaatssekretär Dr. Burkhard Vogel.

In der Auenlandschaft finden geschützte Arten Zuflucht: Vor allem für Vogelarten ist der Rhäden als Brut-, Nahrungs- und Rastgebiet von überregionaler Bedeutung, erklärte Ricardo Gräf, Erster Vorsitzender der Vogelschutzgruppe Wildeck-Obersuhl. Im Dezember 1989 initiierte Prof. Dr. Hubert Weiger mit dem BUND im Rahmen des ersten deutsch-deutschen Treffens von Naturschützern das Projekt Grünes Band. Beim gestrigen Eröffnungstermin freute sich der Ehrenvorsitzende des BUND über den nun erreichten „Meilenstein für den Naturschutz“. Er sagte: „Das Grüne Band ist das Rückgrat des grenzübergreifenden Biotopverbunds in Deutschland und Europa. Es bildet ein Refugium für seltene Arten und wertvolle Lebensräume. Durch die Ausweisung des Nationalen Naturmonuments wächst das längste Schutzgebiet am 12 500 Kilometer langen Grünen Band Europa nun auch in westlich angrenzende Bundesländer. Dies unterstreicht die naturschutzfachliche und geschichtliche Bedeutung des ehemaligen Zonenrandgebiets als Teil der nationalen Erinnerungslandschaft und fördert den grenzübergreifenden Biotopverbund.“ Das Naturschutzprojekt Grünes Band sei allerdings auch ein Kulturprojekt, ein lebendes Mahnmal für Demokratie, Freiheit und Frieden.

Der Rhäden, das 300 Hektar große Feuchtbiotop bei Obersuhl, war jedoch nicht immer Heimat einer so üppigen Vielfalt an Leben. Er war ein verwildertes Stück Land im Grenzgebiet der beiden deutschen Staaten. Und der Obersuhler, der einmal den Traum hatte, hier einen einzigartigen Lebensraum zu erschaffen, war ebenfalls bei der Eröffnung dabei: Sein Name ist Walter Gräf (89). Er war als Zeitzeuge geladen und plauderte aus alten Zeiten von Grenzsoldaten der DDR, die argwöhnisch blickten, als Gräf zur Vogelbeobachtung kam oder mit Spaten und Schaufel vor dem Todesstreifen anrückte, um wieder Platz für Wasser in dem ehemaligen Sumpfgebiet zu machen. „Dass ich das noch erleben darf“, so wählte er seine Worte schließlich zur Einweihung des Grünen Bandes.

Austausch über alte Zeiten: Hessens Umweltministerin Priska Hinz (links), Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) und Zeitzeuge Walter Gräf auf dem Aussichtsturm im Naturschutzgebiet Rhäden. © Carolin Eberth

Der Hessische Bauernverband, der Familienbetrieb Land und Forst Hessen und der hessische Verband der Waldbesitzer sehen hingegen keinen Grund zur Freude, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben: „Der größte Teil der betroffenen Flächen ist privates und kommunales Eigentum und erfüllt die Anforderungen für die Ausweisung mit der zweithöchsten gesetzlichen Naturschutzkategorie in Deutschland nicht. Auf den meisten Flächen befinden sich weder seltene und schützenswerte Tier- und Pflanzenarten oder Lebensräume, noch gibt es eine Gefährdungslage für die Natur, die eine Schutzgebietsausweisung rechtfertigt.“

„Grünes Band ja, aber so nicht!“: So lautete der Spruch auf dem Banner, das Sonja Braun (Familienbetrieb Land und Forst Hessen) und Christin Raupach (Hessischer Waldbesitzerverband) in die Luft hielten. Ebenfalls mit dabei war Carl Anton Prinz zu Waldeck und Pyrmont (Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbandes). © Carolin Eberth

Besonders bemängeln die Waldbesitzer, dass 8000 Hektar Fläche stillgelegt und damit aus der Bewirtschaftung genommen wurden sowie auf mehr als 7000 Hektar die Jagdausübung erheblich eingeschränkt wurde.

Von Carolin Eberth