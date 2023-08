Yvonne Catterfeld im Interview: „Trotz Akustik wird es nicht ruhig“

Von: Fabian Diekmann

Ein neues musikalisches Gewand: Yvonne Catterfeld mit ihrer Band bei einem Auftritt für ihre Akustik-Tour in Berlin im vergangenen Jahr. © Adam von Mack

Yvonne Catterfeld tritt am Donnerstag, 17. August, in der Bad Hersfelder Stiftsruine auf. Das Motto der Tour ist Akustik. Wir haben mit der Sängerin und Schauspielerin gesprochen.

Bad Hersfeld– Ob als Schauspielerin oder als Sängerin – Yvonne Catterfeld hat sich in ihrer mehr als 20-jährigen Karriere stetig weiterentwickelt. Am Donnerstag, 17. August, tritt sie mit ihrem neuesten Album „Change“ in der Bad Hersfelder Stiftsruine auf. Darauf singt Catterfeld zum ersten Mal komplett auf Englisch. Das Motto der Tour ist Akustik – das gilt sowohl für die neuen als auch einige ihrer bekannten älteren Lieder.

Im Interview erzählt sie von frühen Musikerfahrungen im Hersfelder Umland, warum sie bei ihrer Musik die Sprache gewechselt hat und was sie sich für ihr nächstes Album vorgenommen hat.

Sie sind in Erfurt, also gar nicht so weit weg von Bad Hersfeld, aufgewachsen. Waren Sie schon einmal hier?

Ich habe als Jugendliche in einer Gartenlaube auf einem Dorf bei Bad Hersfeld Musik gemacht. Irgendwie hatte ich einen Rapper kennengelernt und mit ihm R&B-Songs geschrieben. Mehr habe ich von der Stadt bisher leider noch nicht gesehen, ich war immer nur in der Gartenlaube auf diesem kleinen Grundstück (lacht).

Die Stiftsruine ist sonst Bühne für die Festspiele. Könnten Sie sich vorstellen, in einem Musical oder Theaterstück mitzuspielen?

Ich kriege immer mal Anfragen, habe mich ans Theater aber bisher noch nicht rangetraut. Über Musical hatte ich schon einmal nachgedacht, aber es ist nicht mein Genre. Ich finde sie oft schwierig auf Deutsch, weil nicht alle Musicals so funktionieren. Die Gospel-Songs von „Sister Act“ zum Beispiel. Mein letztes Album mit den Gospelrefrains hätte auf Deutsch auch anders geklungen.

Sehen Sie sich eher als Schauspielerin oder als Sängerin?

Meine Leidenschaft ist beides. Aber beides ist abhängig von Anfragen und davon, wo es mich gerade mehr hinzieht. Nach einem Album habe ich mich oft auch „ausgeschrieben“ und muss erst wieder Inspiration und Themen sammeln. Also drehe ich mal mehr und mache mal mehr Musik. Wenn ich das eine tue, mache ich das andere aber nicht. Beides erfordert meinen kompletten Fokus.

Also brauchen Sie einen Einschnitt?

Genau. Wenn ich einen Film drehe oder zum Beispiel während der Zeit bei „The Voice“, dann habe ich keine Zeit für die Musik. Das war zusammen mit meinem Privatleben schon sehr ausfüllend. Ich kann nur neue Musik schreiben, wenn ich etwas zu sagen und das Bedürfnis danach habe. Da lasse ich mich von meinem Gefühl leiten.

Auf Ihrem neuesten Album „Change“ singen Sie erstmals komplett auf Englisch. Wieso der Wechsel?

Das wollte ich schon immer machen. Bis ich 20 war, habe ich nur auf Englisch gesungen. Als Musiker ist man aber oft von anderen abhängig, zum Beispiel von Plattenfirmen, Managern oder musikalischen Partnern. Es war immer wieder Thema, stieß aber nur auf Widerstand. Deutschsprachig war und ist nun einmal nach wie vor in. Jetzt habe ich mein eigenes kleines Label. Das gibt mir die Unabhängigkeit, solche Sachen selbst zu entscheiden.

Gab es einen Auslöser?

Meine Kandidaten bei „The Voice“ kamen regelmäßig zu mir und haben gefragt, ob sie auf Deutsch oder Englisch singen sollen. Von anderen hätten sie gesagt bekommen, dass sie es lieber auf Deutsch machen sollen. Ich habe ihnen aber oft geraten, ihrem Gefühl nachzugehen. Wenn ich ihnen diesen Ratschlag gebe, muss ich mich auch selbst daran halten.

War es von Beginn an der Anspruch, an allen Songtexten mitzuarbeiten?

Mir war es wichtig, dass dies mein Album ist und kein Lied darauf ist, das nicht von mir stammt. Manchmal habe ich zuhause Songs auf der Gitarre oder dem Flügel komponiert und kam damit zu meinen musikalischen Partnern. Andere Lieder haben wir gemeinsam im Studio entwickelt. Die Texte auf diesem Album sind mir sehr leicht gefallen, weil ich schon so viele Ideen, Texte und Gedanken aufgeschrieben hatte. Da floss alles und das ist das Ideale.

Was war der Gedanke hinter dem Album „Change“?

Den Titelsong habe ich zu Corona-Zeiten geschrieben. Das war für viele natürlich verheerend. Ich habe aber auch gemerkt, dass manche diese Zeit für Veränderungen genutzt haben. Beziehungen sind zerbrochen, einige haben schon länger ihren Job wechseln wollen und es dann gemacht. Und das war die Vision für das ganze Album. Die Aufs und Abs, Zweifel und das Loslassen, wenn man Veränderung zulässt.

Wussten Sie vorher schon, dass es in die Richtung Soul und Gospel gehen soll?

Das ist das, was ich fühle und gerne auch bei mir zuhause höre. Ich bin mit Soul, Blues, Rock, Pop und Hip Hop großgeworden. Jedes meiner Alben ist anders. Ich will nicht einfach mit etwas weitermachen, sondern Neues ausprobieren.

Gibt es noch andere Genres, die Sie gerne ausprobieren würden?

Mein nächstes Album soll sehr positiv werden und Spaß machen. Ich möchte weniger über schwere Themen reden. Das soll aber nicht heißen, dass es nur oberflächlich sein soll. Die Texte können auch mal ernster sein, aber das musikalische Grundgerüst soll positiv werden. Ich habe schon ein paar Ideen, aber wo es am Ende hingeht, ist noch offen.

Aktuell sind Sie auf Akustik-Tour. Wie verändert dieser Ansatz ältere Lieder von Ihnen?

Es würden nicht alle älteren Songs in diesem Kontext funktionieren. Einen habe ich aus der Setlist rausgenommen, weil ich gemerkt habe, dass es nicht gepasst hat. „Guten Morgen Freiheit“ von meinem vorletzten Album spielen wir zum Beispiel in einer Reggae-Version. Das passt super ins Konzept der Akustik-Tour.

Was können die Zuschauer von Ihrem Auftritt in der Stiftsruine erwarten?

Viele werden überrascht sein, weil sie bei Akustik ein ruhiges Konzert erwarten. Das ist bei uns aber gar nicht so. Es ist eher treibend und die Stimmung ist super. Wir haben drei großartige Gospel-Sänger dabei und auch das Keyboard und die Gitarre haben eine Wucht, obwohl es wenig erscheint, wenn mich nur zwei Musiker unterstützen. Wir bauen eine Verbindung zu den Zuhörern auf und singen und tanzen gemeinsam. Ich glaube, das Publikum geht mit einem Lächeln und einem guten Gefühl aus dem Konzert.

Werden Sie auch selbst spielen?

Ja, am Anfang spiele ich kurz etwas am Keyboard, aber nicht lange. Ich konzentriere mich mehr auf die Geschichte, die ich erzählen will, den Gesang und das Publikum. (Das Interview führte Fabian Diekmann)

Zur Person Yvonne Catterfeld (43) ist in Erfurt geboren und aufgewachsen. Als Jugendliche wurde sie in Klavier, Gitarre, Gesang und mehreren Tanzrichtungen ausgebildet. Nach ihrem Abitur studierte sie an der Leipziger Musikhochschule Jazz- und Popmusik. 2001 wurde Catterfeld als Schauspielerin in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt und schaffte mit der Single „Für dich“ 2003 auch ihren musikalischen Durchbruch. 2021 brachte sie mit „Change“ ihr achtes Studioalbum raus. Als Schauspielerin ist sie regelmäßig in der Krimireihe „Wolfsland“ zu sehen. Catterfeld ist Mutter eines Sohnes.