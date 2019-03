Maskierte Täter sprengen Geldautomaten in Neuenstein

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten einer Bank im Neuenstein Ortsteil Raboldshausen gesprengt.

Mitten in der Nacht wurden die Bewohner von Raboldshausen am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Unbekannte Täter hatten in der Hauptstraße den Geldautomaten einer Bank gesprengt. Zeugen sahen kurz nach dem Knall mehrere Maskierte Täter am Geldautomaten hantieren und alarmierten die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife schlugen Flammen aus dem gesprengten Geldautomaten der Bankfiliale. Mit einem Feuerlöscher versuchten die Beamten das Feuer zu löschen und alarmierten gleichzeitig die Feuerwehr, die das Feuer endgültig löschen konnte.

+ Polizisten am Tatort © TV-news Hessen

Aufgrund der starken Verqualmung musste nach den Löscharbeiten das gesamte Gebäude mit einem Druckluftbelüfter belüftet werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie an der Einsatzstelle von der Kripo mitgeteilt wurde, sind die Täter vermutlich ohne Beute vom Tatort geflüchtet.

Eine Begehung des Gebäudes konnte noch nicht vorgenommen werden, da es durch die Sprengung vermutlich zu einem erheblichen Gebäudeschaden gekommen ist. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern wurde noch in der Nacht eingeleitet. Über die Höhe des vermutlich erheblichen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. (yk)

TV-news-Hessen

