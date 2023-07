Unfall auf B 62: Motorradfahrer tödlich verletzt

Von: Kai Struthoff

Teilen

Polizeiauto mit Warnsignal. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Zwischen Niederaula und Beiershausen ist am Montagvormittag ein 62-jähriger Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 22-Jährigen tödlich verletzt worden.

Niederaula – Bei einem Verkehrsunfall zwischen Niederaula und Beierhausen ist am Montagvormittag ein 62-jähriger Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 22-Jährigen tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 22-Jährige aus Niederaula mit einem Ford Mondeo in Richtung Niederaula unterwegs. Der 62-jähriger Motorradfahrer aus Breitenbach/H. befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der Autofahrer einen Bus überholen wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw. Hierbei wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt. Der Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Zur Klärung des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 62 war vier Stunden wegen der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt. kai