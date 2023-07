Unfall auf der Autobahn: 55.000 Euro Schaden und eine Vollsperrung

Von: Laura Hellwig

Wegen eines Unfalls am Samstagvormittag auf der A7 auf Höhe des Reckeröder Bergs musste die Autobahn hier voll gesperrt werden.

Kirchheim - Die A7 in Fahrtrichtung Kassel musste am Samstagvormittag, 1. Juli, wegen eines Auffahrunfalls voll gesperrt werden. Gegen 8.50 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Recklinghausen mit seinem Audi in Richtung Kassel unterwegs. Auf Höhe des ehemaligen Parkplatzes am Reckeröder Berg schätzte der Audi-Fahrer die Geschwindigkeit eines voll beladenen Sattelzuges aus den Niederlanden falsch ein und fuhr auf diesen auf, so die Polizei.

Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Der Pkw wurde im Frontbereich und auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch am Auflieger des Sattelzuges entstand erheblicher Sachschaden.

Durch den Unfall wurde die Bremsanlage des Sattelzuges so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die Feuerwehr Kirchheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort und musste unter anderem auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr konnte aber über den ehemaligen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 55.000 Euro.