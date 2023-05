Verbindung von Gott und Natur: Himmelfahrtsfeier auf der Burgruine Landeck

Zahlreiche Gäste

+ © Roda Kirche im Wald: Mit überaus großer Beteiligung wurde auf der Burgruine Landeck der Himmelfahrtstag gefeiert. Die Predigt sprachen die Pfarrerinnen (von rechts) Dorothee Becker, Marie Theres Eckardt und Imke Leipold. © Roda

Vielerorts in der Region haben die Kirchengemeinden am Himmelfahrtstag Gottesdienste im Freien gefeiert.

Schenklengsfeld – Gottesdienste und Andachten fanden etwa in der Bad Hersfelder Stiftsruine, auf Burg Hauneck, Burg Herzberg, dem Eisenberg, im Hattenbacher Hain, im Heimboldshäuser Kirchhof und auf dem Landecker Berg bei Schenklengsfeld statt.

Dort begrüßten die Pfarrerinnen Dorothee Becker, Marie Theres Eckardt und Imke Leipold die überaus zahlreichen Gottesdienstgäste an der Burgruine Landeck. Mit dem Bibelzitat: „Wenn ich Gott suche, gehe ich in den Wald“ sowie der Himmelfahrt von Jesus stellten die Seelsorgerinnen in ihrer wechselnd vorgetragenen Predigt dann auch die Verbindung von Ort und kirchlichem Feiertag her. Dieser war zudem Anlass, die 35 Neukonfirmanden des Kirchspiels aus Dinkelrode, Landershausen, Konrode, Wehrshausen, Schenklengsfeld, Malkomes, Oberlengsfeld, Hilmes, Ransbach, Ausbach, Friedewald, Motzfeld und Unterneurode vor großer Besucherkulisse zu begrüßen.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Posaunenchor Schenklengsfeld unter Leitung von Sabine Pilz. Die Kollekte ist für den Unterhalt pflegebedürftiger Bäume im Kirchspiel bestimmt. ha