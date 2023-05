Verein für Psychosoziale Hilfen im Kreis stellt sich neu auf

Von: Christine Zacharias

Das neue Leitungsteam des Vereins für psychosoziale Hilfen im Kreis Hersfeld-Rotenburg „die Brücke“: (von links) Tilmann Pribbernow (Bereichsleitung Soziale Teilhabe), Stefan Lendowski (Bereichsleitung Soziale Teilhabe), Kai Marschner (geschäftsführender Vorstand Die Brücke), Björn Meißner (Bereichsleitung Soziale Teilhabe) und Michaela Kehl-Bätz (Bereichsleitung Berufliche Integration). © Privat

Der Verein für Psychosoziale Hilfen im Kreis Hersfeld-Rotenburg „die Brücke“ hat nach dem Abschied von Erwin Binkofski und Petra Wilke ein neues Leitungsteam. Kai Marschner ist als geschäftsführender Vorstand neu zur Brücke gekommen. Ihm zur Seite stehen als neue Bereichsleiter Soziale Teilhabe Tilman Pribbernow, Stefan Lendowski und Björn Meißner.

Bad Hersfeld – Ebenfalls zum Leitungsteam gehört auch Michaela Kehl-Bätz, Bereichsleitung Berufliche Integration. Kai Marschner kennt die Brücke und ihre Arbeit für Menschen mit psychischen Erkrankungen seit Jahren. Er ist in Bad Hersfeld geboren und in Heringen aufgewachsen und hat in den vergangenen 28 Jahren nach seinem Studium (Soziale Arbeit und Betriebswirtschaft) im Rhein-Main-Gebiet in verschiedenen Einrichtungen und Positionen in der Sozialpsychiatrie gearbeitet. Dabei hatte er immer wieder auch Kontakt zur Brücke und ihren Mitarbeitern. „Ich bin ganz bewusst zurückgekehrt“, sagt der 51-Jährige, der nun wieder in Heringen lebt.

Stefan Lendowski, Tilman Pribbernow, Björn Meißner und Michaela Kehl-Bätz sind alle bereits seit vielen Jahren bei der Brücke beschäftigt, haben den Verein wachsen sehen und freuen sich, dort nun auch Leitungsverantwortung übernehmen und die Arbeit des Vereins in den kommenden Jahren mitgestalten zu können.

„Es gibt eine unheimliche Zunahme an psychischen Phänomenen und Erkrankungen“, stellt Stefan Lendowski fest. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts habe jeder zehnte Mensch in Deutschland eine depressive Symptomatik. Bei 8,1 Prozent der Bevölkerung sei eine Depression ärztlich diagnostiziert worden, 15,6 Prozent litten unter einer Angststörung.

Psychische Erkrankungen sorgten oft für länger andauernde Arbeitsunfähigkeit und entsprechende Probleme auch in der Wirtschaft, erklärt er. Psychische Erkrankungen seien durch alle Schichten ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und nicht nur ein individuelles Problem, macht auch Kai Marschner deutlich. Das in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und den Betroffenen Unterstützung anzubieten, damit sie nicht abgeschottet leben, sondern am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, ist schon immer ein Anliegen des Vereins „die Brücke“ gewesen, das vom neuen Leitungsteam weiter verfolgt wird.

Nötig sei, so betont Marschner, ein Zusammenschluss aller, die mit psychisch erkrankten Menschen arbeiteten. „Erste gute Schritte sind bereits vorhanden“, betont der Brücke-Vorstand und verweist auf die Psychosoziale Arbeitsgruppe, in der alle Vertreter der psychiatrischen Versorgung zusammenarbeiteten.

Den Bedarf der Betroffenen im Blick

Der nächste Schritt müsse nun ein gemeindepsychiatrischer Verband sein, in den zum Beispiel auch die Kommunen miteinbezogen seien. Es gelte, die Grenzen zwischen den einzelnen Anbietern von Unterstützung zu überwinden. Schließlich hätten viele Betroffene mit mehreren Problemen zu kämpfen, neben der psychischen Erkrankung auch noch Alkohol- oder eine andere Sucht oder (drohende) Wohnungslosigkeit. „Ein Bündelung der Kräfte wäre sinnvoll“, betont Kai Marschner. Und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, damit Betroffene und ihre Angehörigen wüssten, an wen sie sich wenden könnten.



Eine Große Aufgabe für den Vorstand und das Leitungsteam ist zurzeit die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Inhaltlich sei das Gesetz stärker auf die einzelne Person und ihren Bedarf fokussiert, organisatorisch bringe es eine komplette Änderung der Finanzierungs- und Abrechnungsstrukturen mit sich. Dadurch würden aktuell viele Ressourcen gebunden.



Dennoch hat das neue Leitungsteam immer die Menschen im Blick, für die der Verein tätig ist. Gerade sollen Angebote, die während der Pandemie nicht möglich waren, neu aufgelegt werden, zum Beispiel ein 14-tägig immer mittwochs stattfindender Kaffeetreff in der Johannesstraße 20. Der nächste Treff ist am 3. Mai von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geplant.



Auch der Lauftreff soll reaktiviert und durch weitere sportliche Angebote ergänzt werden. Geplant sind zudem Computerkurse oder eine ganzheitlich ausgerichtete Abnehmgruppe. Erneut starten soll noch im Frühjahr eine neue Gruppe des Trainingsprogramms „Stepps“ bei Borderline.



„Unser Ziel ist es, die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern“, sind sich die Mitglieder des Leitungsteams einig.



Zum Angebot des Vereins „die Brücke“ gehören unter anderem eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle als offenes, niedrigschwelliges Angebot, eine Tagesstätte, intensive Unterstützung in Apartments im Haus Grüner Weg, aufsuchende Leistungen in der eigenen Häuslichkeit, das Elke-Kamm-Haus als besondere Wohnform und der Integrationsfachdienst für Berufliche Integration.



Kontakt: Telefon 06621/5095-0, Fax: 06621(5095-11, diebruecke-badhersfeld.de