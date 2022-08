Wolfswelpen auf Video im Stölzinger Gebirge: Erstmals Rudel in Nordhessen offiziell bestätigt

Von: Carolin Eberth

Teilen

Drei von insgesamt fünf Wolfswelpen sind auf diesem Standbild aus dem Video zu erkennen. © HLNUG

Was lange vermutet wurde, hat das HLNUG nun offiziell bestätigt. Im Stölzinger Gebirge gibt es Wolfsnachwuchs.

Hersfeld-Rotenburg – Das Rudel im Grenzgebiet der Kreise Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner und Schwalm-Eder ist hessenweit das zweite bestätigte Rudel, das andere lebt im Rheingau. Fünf Welpen sind auf einem Video zu sehen, das von einer Wildkamera bei Waldkappel aufgenommen wurde. Da die Welpen in der Regel Anfang Mai geboren werden, waren sie zum Zeitpunkt der Aufnahme am 22. Juli knapp drei Monate alt, heißt es in einer Pressemitteilung des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).

Welche Wölfe dort nun Nachwuchs bekommen haben, müssen weitere Nachweise im Rahmen des Wolfsmonitorings zeigen. Infrage käme die Stölzinger Wölfin (Laborkürzel GW1409f), die im vergangenen Monitoringjahr als territorial galt und zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 rund 30 Nutztiere riss. Seither hat es in Nordhessen keine solche Häufung an Nutztierrissen mehr gegeben. Die Wölfin wurde zuletzt im Herbst 2021 genetisch belegt. Derzeit ausgewertet werden DNA-Spuren, die Ende Juli an einem toten Kalb bei Spangenberg gesichert wurden.

Im März 2022 war eine weitere Wölfin (GW1873f) im Stölzinger Gebirge bestätigt worden. Diese gilt allerdings bislang nicht als territorial. Das bedeutet, dass sie sich auch nur auf dem Durchzug befinden könnte, heißt es in der Pressemitteilung.

Auf der Internetseite des HLNUG sind alle offiziellen Wolfsnachweise dokumentiert. Seit 2019 wurden in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner insgesamt acht weibliche Wölfe sowie zwei Rüden genetisch nachgewiesen – anhand von Kotproben oder Speichelspuren an gerissenen Tieren, häufig Rotwild oder Rehe. Von einer Dunkelziffer ist jedoch auszugehen, da bei einem erheblichen Teil der Nachweise kein genaues Individuum festgestellt werden konnte.

Erst im Juli wurde mit einer Kotprobe ein neuer Wolf in der Region nachgewiesen. Der Rüde mit dem Kürzel GW2571m wurde erstmals im Februar 2022 in Niedersachsen erfasst. Mithilfe der Gen-Analyse konnte auch die Herkunft festgestellt werden: Er stammt aus einem Rudel in Brandenburg.

Auf der Internet-Seite des HLNUG ist das Video der Wolfswelpen im Stölzinger Gebirge in der Rubrik Fotonachweise zu sehen. (Carolin Eberth)