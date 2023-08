Viele Ausbildungsstellen im Hersfeld-Rotenburg-Kreis noch frei

Teilen

Zahl der Bewerber geht zurück: Der Fachkräftemangel wirkt sich auch im öffentlichen Dienst aus. Gemeinden haben Probleme, ihre Stellen zu besetzen. © Foto: Bodo Schackow/dpa

Im Hersfeld-Rotenburg-Kreis gibt es nach Beginn des Ausbildungsjahres noch viele freie Stellen, sowohl in traditionellen als auch in seltenen Berufen.

Bad Hersfeld – Kurz nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August gibt es in der Region immer noch etwa 380 freie Lehrstellen. Diese Zahl nennt der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Bad Hersfeld-Fulda, Waldemar Dombrowski, auf Anfrage unserer Zeitung. Hoher Bedarf an Auszubildenden bestehe immer noch in zahlreichen Bereichen und Berufen.

„Beispielsweise werden in unterschiedlichen kaufmännischen Berufen ebenso junge Menschen gesucht, wie in der Pflege und im Verkauf“, sagt Dombrowski. Darüber hinaus lägen der Arbeitsagentur allein zwölf als frei gemeldete Ausbildungsplätze für Hörgeräteakustiker vor, rund 20 im Straßen- und Tiefbau und zehn für Zahnmedizinische Fachangestellte.

Traditionelle und seltene Berufe suchen Nachwuchs

„Auch seltenere Berufe finden sich noch auf unserer Liste“, berichtet Dombrowski und nennst als Beispiel Ausbildungsberufe wie etwa Modenäher, Naturwerksteinmechaniker, Konditor oder Landwirt. „Es gibt also auch jetzt noch eine breite Palette an Möglichkeiten, in das Berufsleben zu starten.“

Gerade klassische Handwerksbetriebe im Kreis suchen weiterhin nach Auszubildenden, berichtet auch Hubert Lorenz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg.

Engagement und Interesse wichtiger als Schulnoten

Er nennt vor allem das Baugewerbe, Maler, den Bereich Sanitär, Heizung und Klima, sowie das Metall- und Elektrohandwerk. Auch im Lebensmittelbereich, wie etwa bei Fleischern, Bäckern oder im Verkauf werde Nachwuchs gesucht. „Das sind anständige und geachtete Berufe, für die wir wieder mehr junge Leute begeistern müssen“, sagt Lorenz.

Dabei benötige man gar nicht unbedingt gute Schulnoten, um einen Ausbildungsplatz zu finden. „Was zählt, sind Engagement und Interesse“, sagt Lorenz. Oft sei durch eine Ausbildung ohne Abitur der Quereinstieg ins Studium möglich. (Kai A. Struthoff)