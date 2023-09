Gesundheit ist für sie alles: Vitalisklinik feiert 50-jähriges Jubiläum mit Infoständen

Von: Daniel Blöthner

Die Therapie- und Fachbereiche der Vitalisklinik stellten sich mit Infoständen vor. Hier sprechen (v.l.) Barbara Nied und Sonja Graeser (beide von der Selbsthilfeorganisation Deutsche Ilco) über Stomaträger, (Menschen mit künstlichem Darmausgang) mit Kilian Bürger und Melina Wolf von der Ergotherapie. © Daniel Blöthner

Die Vitalisklinik wird 50 und das muss gefeiert werden: Mit Infoständen und lobenden Reden haben Besucher, Patienten und Mitarbeiter gefeiert.

Bad Hersfeld – Die Vitalisklinik Bad Hersfeld, das bundesweit anerkannte Rehabilitationszentrum für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und die Lehrklinik für Ernährungsmedizin haben ihre Arbeit und das 50-jährige Bestehen der Klinik in kleinem Rahmen gefeiert.

Evelyn Michel, Geschäftsführerin der Vitalisklinik, gab einen historischen Überblick über die vergangenen fünf Jahrzehnte. Michel ist seit vergangenem Jahr Geschäftsführerin und blickt zufrieden auf das Erreichte zurück.

„Die Verbindung der Stadt Bad Hersfeld zur Vitalisklinik ist eine sehr alte“, hob Bürgermeisterin Anke Hofmann hervor. „Die letzten eineinhalb Jahrzehnte sind aus meiner Sicht eine echte Erfolgsgeschichte.“ Weiter ging sie auf die Patientenzufriedenheit und den guten Ruf der Vitalisklinik ein.

Feierten gemeinsam mit den Mitarbeitern und geladenen Gästen das 50-jährige Bestehen der Vitalisklinik Bad Hersfeld (v.l.): Bürgermeisterin Anke Hofmann, Patientin Gabi Mayer, Geschäftsführerin Evelyn Michel, Dr. Torsten Winzer, Erster Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzender Gunter Grimm und Landrat Torsten Warnecke. © Daniel Blöthner

Gunter Grimm, Erster Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Vitalisklinik, schloss sich den lobenden Worten an und hob die Arbeit von Prof. Dr. Joachim Glaser hervor, der die Klinik vor dem aktuellen ärztlichen Direktor und Chefarzt der Vitalisklinik, Dr. Torsten Winzer, geführt hatte.

Darüber hinaus sprach Grimm über die wirtschaftlich gute Arbeit der Vitalisklinik: „Das Ergebnis zeigt, dass Sie sich erfolgreich einbringen und die Klinik sehr gut arbeitet. Welche Klinik kann dies von sich behaupten?“

Landrat Torsten Warnecke erklärte, es sei wichtig, das vorhandene Angebot vor Ort zu erhalten. Und das nicht nur für die Bürger des Landkreises, die in der Vitalisklinik versorgt werden, auch Patienten von außerhalb kämen zur Behandlung nach Bad Hersfeld.

Dr. Winzer hielt im Anschluss an die Reden einen kurzen Vortrag über den ganzheitlichen rehabilitativen Behandlungsansatz. Dabei gilt: nicht nur die Erkrankung wird behandelt, auch das gesamte Umfeld des Patienten wird in den Heilungsprozess miteinbezogen. Das Lob des Mediziners galt außerdem dem Team, das auch während der Coronazeit mitgezogen habe.

Zum Abschluss sprach noch eine Patientin der Vitalisklinik, Gabi Mayer, über ihre Krankheitsgeschichte, die sie schließlich zu den Experten nach Bad Hersfeld gebracht hatte. Bei ihr wurde in jungen Jahren eine chronisch entzündliche Darmerkrankung festgestellt. Als Folge davon können 20 bis 30 Toilettengänge am Tag zur Gewohnheit werden. In Zeiten ohne Internet machte Gabi Mayer viele schlechte Erfahrungen und wurde, wie sie sagt, auch in Reha-Einrichtungen geschickt, die ihr gar nicht richtig helfen konnten. „Aber hier in Bad Hersfeld ist man gut aufgehoben. Vielen herzlichen Dank. Machen Sie weiter so“, lobte sie das Team der Vitalisklinik, die ihr schließlich helfen konnten.

Im Anschluss stellten sich die Therapie- und Funktionsbereiche mit Informationsständen an verschiedenen Punkten der Klinik vor und Hausrundgänge boten weitere interessante Einblicke in die Vitalisklinik Bad Hersfeld. (Daniel Blöthner)