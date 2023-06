Von den Mühen der Ebene

In unserer Wochenkolumne schreibt Kai Struthoff über den Ersatzneubau der Hochbrücke in Bad Hersfeld, die Kündigung der Marketing-Chefin und über Bauten in Ludwigsau.

hz_HZ_LOKALES_20181228_14_15_38_2448(1).jpg © Ludger Konopka

Bad Hersfeld - Nach einem ziemlich glatten Start, der getragen war von Sympathie und Einmütigkeit, hat Bad Hersfelds neue Bürgermeisterin Anke Hofmann jetzt die „Mühen der Ebene“ erreicht. Der Erörterungstermin in Sachen Ersatzneubau der Hochbrücke hat leider nicht das von Bad Hersfeld erhoffte Ergebnis erbracht. Und die Kündigung der neuen „Mega-Fachbereichsleiterin“ Ulrike Dinse nach nur 20 Tagen im Amt ist neuer Rekord auf der langen Liste ihrer Vorgänger auf diesem Schleudersitz.

In Sachen Hochbrücke müssen wir fair und realistisch bleiben: Der Zug ist offenbar abgefahren. Vermutlich hätte schon Hofmanns Vorgänger im Amt hier Änderungen energisch anmahnen müssen. Bad Hersfeld ist eben nur ein kleines Licht auf der großen Landkarte der Bundesverkehrswegeplanung. Trotzdem hat die grüne Fraktionsvorsitzende Andrea Zietz recht, wenn sie kopfschüttelnd anmerkt, dass hier für 100 Millionen Euro ein Ersatzneubau hingestellt wird, der auf den Planungen der 1950er-Jahre basiert. Auch wenn das RP sicher bürokratisch-korrekt nach den Vorgaben des Gesetzes arbeitet, wie die Stellungnahme von Mark Weinmeister auf Seite 9 nahelegt, dürfen die Entscheider in Kassel und Wiesbaden aber ruhig wissen, wie wichtig dieses Thema für die Menschen in Bad Hersfeld und Umgebung ist, mit deren Steuergeld gearbeitet wird.

Der Flop mit Ulrike Dinse ist hingegen die erste persönliche Niederlage für Anke Hofmann, die vielen Bedenken zum Trotz die Bündelung der Zuständigkeit für die kaufmännische Leitung der Festspiele, das Stadtmarketing, den Tourismus und die Kultur durchgesetzt hat. Auch wenn Hofmann Grundidee durchaus nachvollziehbar ist, hatte Ulrike Dinse dann offenbar doch Bedenken bei der Fülle der Aufgaben, zumal der Unterbau noch nicht stimmt. Die Bürgermeisterin will jetzt zunächst die Besetzung der Position des City-Managers vorantreiben, der die Interessen der Innenstadt unter einen Hut bringen soll. Am Zuschnitt der Fachbereichsleitung will sie aber trotzdem festhalten. Man darf gespannt sein, wer sich das Amt als Nächstes zutraut.

Die Mühen der Ebene und Rückschläge kennt wohl jeder Bürgermeister. So hängt zurzeit auch in Ludwigsau der Haussegen ziemlich schief. Nachdem in der vergangenen Woche das Richtfest für das dritte große Logistikzentrum gefeiert wurde, wird manchem Mitbürger schmerzlich bewusst, welche Kolosse dort auf einst grünen Wiesen entstanden sind. Die ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Elisabeth Apel aus Mecklar hat den Unmut vieler artikuliert und den massiven Eingriff in die Landschaft beklagt. Sie gibt dafür den politischen Gremien die Schuld. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in Ludwigsau lange beklagt wurde, dass das Gewerbegebiet leer steht. Nun wurden Arbeitsplätze und Steuerquellen geschaffen, die es aber eben nicht umsonst gibt.

Angesichts der angespannten Stimmung und einiger SPD-interner Dissonanzen darf man gespannt sein, ob Bürgermeister Hagemann für eine zweite Amtszeit antritt.

Von Kai A. Struthoff