Waldbrandgefahr steigt: Leitstellen-Chef mahnt zur Vorsicht

Eine neue Hitzewelle steht vor der Tür: Das Hochdruckgebiet „Yvonne“ macht sich auch über dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg breit. Damit steigt die Waldbrandgefahr.

"Yvonne" lässt das Thermometer im Laufe der Woche voraussichtlich auf bis zu 38 Grad klettern.

Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass die Waldbrandgefahr in der Region auf die zweithöchste Stufe steigen wird. Vertrocknete Wälder könnten dann wie Zunder wirken. Schon ein kleiner Funken könnte einen ganzen Wald in Flammen aufgehen lassen. Doch Thorsten Bloß gibt Entwarnung: „Wir glauben nicht, dass die Gefahr für Waldbrände in unserer Region sehr groß ist“, sagt der Fachdienstleiter für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Landkreises. Das Innenministerium rechnet für den Landkreis nur mit einer mittleren Gefahrenstufe, so Bloß.

Denn die Waldböden seien aufgrund des Regens der vergangenen Tage nicht so trocken wie noch im Juni. Damals sei die Waldbrandgefahr deutlich höher gewesen. „Am Samstag hat es auf einem Quadratmeter teilweise 20 Liter geregnet.“

Trotz aller Entwarnungen: Bloß mahnt Waldbesucher auch jetzt zur Vorsicht. Raucher sollten im Wald keine brennenden Zigarettenstummel wegwerfen. Auch offene Feuerstellen sollten nicht angezündet werden. „Es kann natürlich immer etwas passieren – gerade in dieser Jahreszeit“, sagt Bloß. (jfw)

Rubriklistenbild: © Rico Lb - Fotolia