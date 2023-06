Warten auf den Energieversorger: Hausbesitzer kann Strom aus fertiger Solaranlage nicht einspeisen

Von: Thomas Klemm

Werner Frank aus Mönchhosbach hat eine Solaranlage, die er per App überprüfen kann. Auf seinem Handy sieht er, wie viel Strom die Anlage aktuell produziert, wie viel verbraucht wird und wie viel ins Netz eingespeist werden könnte. © Thomas Klemm

Werner Frank aus Mönchhosbach ließ sich eine Solaranlage aufs Hausdach schrauben. Das Gerät ist einsatzbereit, nun verzweifelt er am Anmeldeprozedere des Energieversorgers EAM.

Mönchhosbach – Werner Frank will in Sachen Stromversorgung etwas autarker sein als bisher, daher ließ er eine Photovoltaik-Anlage installieren. Außerdem will er, dass auch die Allgemeinheit von seinem produzierten Strom profitieren kann – gegen ein gewisses Entgelt, versteht sich. Nun verzweifelt der Hausbesitzer aus dem Nentershäuser Ortsteil Mönchhosbach, wie viele andere PV-Anlagen-Besitzer, am langwierigen Anmeldeprozedere von Energieversorger EAM.

Bis zu zwölf Wochen könnte die Wartezeit dauern, bis die EAM es zeitlich schaffe, die Anlage offiziell „in Betrieb und ans Netz“ zu nehmen. „Jeden Tag verpuffen 4000 Watt von meiner Anlage produzierter Strom, der eigentlich ins Stromnetz eingespeist werden könnte“, sagt Werner Frank im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich frage mich, was da abgenommen werden muss, wenn eine hiesige Solarfirma die Anlage gebaut und ein Elektromeister dieser Firma die elektrischen Anlagen vorschriftsmäßig ausgeführt hat.“

Zwölf Wochen lang müsse er deshalb auch auf die Entschädigungen in Höhe von acht Cent pro Kilowattstunde verzichten, die er für die Einspeisung seines Stromes erhalte, bedauert der Rentner. Mit diesem Problem steht der Hauseigentümer aus dem Nentershäuser Ortsteil nicht allein da. Derzeit geht es vielen PV-Anlagenbesitzern genauso.

Viele Neuanmeldungen sorgen für Wartezeiten von mindestens sechs Wochen „Im Jahr 2022 haben sich die Anschlussanfragen für EEG-Anlagen in unserem Netzgebiet im Vergleich zu 2021 verdoppelt.“ Das erklärt Sandra Hübner von der Abteilung Kommunikation und Geschäftsführungsbüro der EAM GmbH Kassel. „Für dieses Jahr rechnen wir mit einer weiteren Steigerung um mindestens 50 Prozent. Derzeit speisen mehr als 65 000 EEG-Anlagen in das Netz der EAM ein. Allein 2022 wurden mehr als 13 500 EEG-Anlagen in unserem Netzgebiet angemeldet. Die Prognosen für dieses Jahr zeigen eine nochmalige deutliche Steigerung von Neuanmeldungen.“ Die beispiellos große Zahl von Anmeldungen stelle die EAM vor große Herausforderungen. Dadurch komme es zu Verzögerungen bei der Genehmigung der Anlagen beziehungsweise bei der Erteilung der Einspeisezusage. Jede neue EEG-Anlage im Netzgebiet werde im Online-Portal in der Regel von dem jeweiligen Installationsbetrieb angemeldet. Anschließend führen EEG-Teams Netzberechnungen durch. Diese Berechnungen dienen als Basis, um die eingespeiste Energie auch versorgungssicher aufnehmen zu können. Nach der technischen Beurteilung wird anschließend die Genehmigung erteilt. „Die Wartezeit von derzeit mindestens sechs Wochen ergibt sich aus der Menge an Neuanmeldungen, die eingehen.“

Werner Frank: Energiewende krankt an bürokratischen Hürden

Sandra Hübner vom Energieversorger EAM aus Kassel erklärt auf Nachfrage, dass das Unternehmen derzeit eine „beispiellos große Zahl“ von Anmeldungen für EEG-Anlagen bearbeiten müsse – die Nachfrage nehme immer weiter zu. Die Abkürzung EEG steht für Erneuerbare-Energien-Gesetz. „Nach dem Bau der Anlage meldet sie der Installationsbetrieb zur Inbetriebnahme an. In diesem Zuge prüft die EAM Netz, ob der vorhandene Zähler die eingespeiste Energie erfassen kann. In den meisten Fällen muss der Zähler gegen einen Zweirichtungszähler gewechselt werden, bevor die EEG-Anlage in Betrieb genommen werden darf. Da der Installationsbetrieb beim Zählerwechsel vor Ort ist, kann er die Inbetriebnahme unmittelbar danach durchführen.“

Sein Elektriker habe den neuen Zähler schon eingebaut, sagt Werner Frank. Die Politik dränge auf eine Energiewende, der produzierte Strom könne aber der Allgemeinheit nicht zur Verfügung gestellt werden, weil bürokratische Hürden eingebaut seien, wundert er sich. Das große Warten begann für den Mann aus Mönchhosbach übrigens nicht erst, nachdem seine Anlage an den vergangenen Sonnentagen begann, fleißig Strom im Überschuss zu produzieren.

„Im Herbst 2021 machte ich mir Gedanken über meine Energiebilanz und die Energiewende“, blickt er zurück. „Bei meinem Hausverbrauch von jährlich etwa 3000 Kilowattstunden entschied ich mich für 5,1 kw/p auf dem Dach und einen 10,2 kw/h großen Stromspeicher. Nach Angebotseinholung, wobei sich zwei Solarfirmen gar nicht erst meldeten, entschied ich mich für eine hiesige große Solarfirma.“ Im März 2022 sei nach fachkundiger Beratung der Vertrag unterschrieben worden, mit der Prämisse, dass die Anlage im dritten Quartal 2022 voraussichtlich gebaut wird. Daraus wurde aber nichts, weil Corona dazwischenfunkte.

Wegen eines fehlenden kleinen Chips aus China für den Hybridwechselrichter konnte die Firma SMA diesen nicht liefern. Neuer Montagetermin: erst Januar, dann Ostern. Mitte Mai wurde die Anlage letztlich gebaut. „Jetzt läuft sie und ich kann meinen eigenen Strom verbrauchen und speichern“, so Frank. „Es fehlt nur noch die Abnahme des Netzbetreibers.“ (Thomas Klemm)