Was gehört in die Reiseapotheke?

Von: Daniel Göbel

Eine Basisausrüstung an Medikamenten ist besonders bei Reisen mit Kindern wichtig. © Foto:obs/bene-Arzneimittel GmbH/Rainer Holz/nh

Was gehört eigentlich in eine Reiseapotheke?? darüber sprachen wir mit dem Bad Hersfelder Arzt Dr. Martin Ebel.

Hersfeld-Rotenburg – Wer mit Kleinkindern verreisen will, muss auf vieles achten. Denn gerade im Alter von zwei bis drei Jahren, wenn die Kleinen anfangen zu laufen und zu toben, kann schnell einmal etwas passieren. Aber auch für Erwachsene ist eine Reiseapotheke zu empfehlen. Das Internet bietet dazu verschiedene Checklisten an. Doch was braucht man wirklich, was ist überflüssig? Darüber sprachen wir mit Dr. Martin Ebel, Sprecher der Hausärzte im Kreis Hersfeld Rotenburg.

Was gehört in eine gewöhnliche Reiseapotheke?

Ebel empfiehlt für die Reiseapotheke Sonnenschutz, Mittel gegen Erbrechen und Durchfall, Mittel gegen Fieber, Schmerzen und Reiseübelkeit, Ohrentropfen (besonders bei Bade- und Tauchurlauben), abschwellendes Nasenspray, Insektenschutz, Salben gegen Juckreiz und Sonnenbrand, Wundsalbe, Allergiemittel und Pflaster.

Martin Ebel © Verena hahnelt/nh

Was ist bei Kleinkindern zusätzlich zu beachten?

Bei kleineren Kindern empfiehlt sich Fiebersenker in Form von Tropfen oder Saft. Zäpfchen seien eher ungeeignet, da diese gekühlt werden müssten. Hinzu kommen Nasentropfen, Insektenschutz, Mittel gegen Durchfall und Flüssigkeitsmangel, Hustenstiller, Sonnenschutz, ein Fieberthermometer und eine Zeckenzange.

Reicht eine Reiseapotheke aus, oder lohnt sich auch eine Reiseberatung beim Hausarzt?

Das ist abhängig vom Reiseziel und vom Niveau der Reise. Bei Reisen in Groß- und Küstenstädte sei dies nicht unbedingt notwendig. Wer aber mit dem Rucksack reist oder Hilfsdienst für eine Organisation leiste, sei gut beraten, zuvor mit dem Hausarzt zu sprechen. Dies sei besonders für mögliche Impfungen wichtig oder für Malaria-Prophylaxe, wenn es in entlegene Malaria--Gebiete geht. Dabei könnte auch Antibiotika nach Rücksprache mit dem Hausarzt hilfreich seien.

Welche Impfungen sind sinnvoll?

Alle Impfungen, die in Deutschland empfohlen werden, seien auch für Reisen ratsam. Dann kommt es darauf an, wohin die Reise geht. Infos dazu bieten das Internet, die Homepage des Auswärtigen Amts und die Hausärzte. Foto: Verena hahnelt/nh

