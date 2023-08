Wetter: Temperatur liegt im Durchschnitt, Niederschlag sogar darunter

Von: Christopher Ziermann

Waldhessen erlebt einen Sommer, wie er früher einmal war – also vor den meist sehr trockenen und heißen Vorjahren.

Hersfeld-Rotenburg – Der zur Hälfte sehr verregnete Juli war mit 18 Grad exakt so warm wie das langjährige Mittel seit 1990. Das ergeben die Wetterdaten, die die Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft (AGLW) mit Sitz in Rotenburg erhebt. Der Mai lag mit 13 Grad exakt im Durchschnitt, der Juni war hingegen mit 18,5 Grad deutlich wärmer als im langjährigen Mittel (16,5 Grad). Die Hitzeperiode Waldhessens dauerte laut Pfister vom 18. Juni bis zum 9. Juli – mit neun Hitzetagen über 30 Grad Maximaltemperatur. Der höchste gemessene Wert lag bei 35,9 Grad. Zum Vergleich: 2022 gab es in diesem Zeitraum 14 Hitzetage, die Höchsttemperatur betrug 41 Grad.

Der beständige Regen, der seit über drei Wochen kaum noch aufzuhören scheint, hat im Juli insgesamt nur zu 61 Litern Niederschlag pro Quadratmeter geführt. Das ist deutlich weniger als im langjährigen Mittel, das bei 81 Litern liegt. AGLW-Chef Philipp Pfister hat in der letzten Juli-Woche an verschiedenen Orten Bodenproben genommen und festgestellt, dass das Erdreich ab 30 bis 40 Zentimetern Tiefe immer noch trocken ist. Pflanzen entziehen der Erde in der Wachstumsphase viel Flüssigkeit. „Die sanften Niederschläge können optimal in den Boden eindringen und sind für diesen Gold wert“, sagt Pfister – gerade nach den sehr trockenen Monaten Mai (22 Liter statt der durchschnittlichen 62) und Juni (18 Liter/Durchschnitt 60).

Zum Mai-Wert muss man wissen: Das Unwetter vom 22. Mai kam an der Wetterstation in Niedergude – deren Daten Grundlage für die Analyse sind – nicht an, während in Königswald und im Haselgrund teils 80 Liter in 20 Minuten vom Himmel kamen – Mengen, die der Boden allerdings nicht aufnehmen kann. Auch dort tut der beständige Regen der Erde also gut.

Die Kehrseite des feuchten Segens: Es regnet zwar nicht sehr viel, aber doch immer genug, damit die Ernte verzögert wird. Mittlerweile leide die Qualität, so Pfister. „Ich hoffe sehr, dass die Sonne jetzt bald mal wieder herauskommt und weiter geerntet werden kann.“

AGLW erhebt Daten für 16 Kreiskommunen

Die AGLW wurde 1990 gegründet, um durch Beratung der Landwirte die Trinkwasserqualität zu verbessern. Ihr gehören neben dem Kreisbauernverband, dem Wasserverband Ost und der Energienetz Mitte GmbH 16 der 20 Kommunen des Kreises Hersfeld-Rotenburg an, hinzu kommen Ringgau, Herleshausen und Eiterfeld. Die Wetterstation in Niedergude gilt als durchschnittliches Abbild der AGLW-Region.

