Heiratsantrag in Wildeck mit Liebesbeweis auf dem Acker

Von: Thomas Klemm

Die Verlobten Maximilian Schmatz und Jaqueline Feik aus Richelsdorf haben ihren Hochzeitstermin im April nächsten Jahres schon festgemacht. © Privat/NH

Einen besonderen und für alle sichtbaren Heiratsantrag machte Maximilian Schmatz seiner Freundin Jaqueline Feik in Wildeck-Richelsdorf.

Richelsdorf – Dieser Antrag war etwas ganz Besonderes: Mit einer eindeutigen Botschaft auf einem abgeernteten Gerstefeld überraschte der 25-jährige Maximilian Schmatz seine 24-jährige Verlobte Jaqueline Feik vor wenigen Tagen auf dem Nachhauseweg.

Als der junge Mann seine Jaqueline von der Arbeit in Bebra abgeholt hatte, schlug er vor, einen Umweg über die Feldwege zu machen. Was für das junge Paar eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, wurde an diesem Tag zu etwas ganz Besonderem.

An einer etwas erhöht gelegenen Stelle ließ Maximilian seine Freundin aussteigen, hielt ihr die Augen zu und führte sie an den Rand des Feldweges, von wo aus man einen guten Blick auf den darunter liegenden Acker des Richelsdorfer Schildhofs hatte. Als der Mann die Hände vom Gesicht der jungen Frau nahm, traute die zunächst ihren Augen nicht und war dann sehr gerührt.

Besonderer Heiratsantrag in Wildeck: Liebeserklärung auf dem Acker

Die Botschaft auf dem abgeernteten Acker ist eindeutig und weithin sichtbar. © Privat/NH

Mit einem Grubber hatte Maximilian Schmatz zwei ineinander verschlungene Ringe sowie „J+M“ in die Erde gefräst. Weithin sichtbar, prangt diese Liebeserklärung nun auf dem Acker. „Zunächst war ich einfach sprachlos und dann habe ich ein paar Tränen vergossen“, erzählt die 24-Jährige unserer Zeitung.

Von den Vorbereitungen auf den besonderen Heiratsantrag, den ihr Verlobter ihr machte, bekam die junge Frau im Vorfeld nichts mit. Alle bewahrten Stillschweigen. Das Kunstwerk auf dem Feld schuf der Richelsdorfer als Mitarbeiter des Schildhofs dann gemeinsam mit seinem Chef. „Es war eine wirkliche Überraschung, ich ahnte davon nichts“, sagte dessen Verlobte.

Seit sieben Jahren sind die Richelsdorfer ein Paar. Verlobt sind sie auch schon und sogar der Hochzeitstermin im April nächsten Jahres steht fest. „Aber mein Verlobter hat immer gesagt, dass er mir noch einen richtigen Antrag machen möchte.“

Der hat augenscheinlich geklappt. Angesichts der Initialen, der beiden Ringe auf dem abgeernteten Feld und dem Blumenstrauß, den ihr Maximilian nach der Frage „Willst Du meine Frau werden?“ entgegenstreckte, war es Jaqueline Feik ein Herzensbedürfnis, einfach Ja zu sagen. (Thomas Klemm)