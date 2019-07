Auto überschlägt sich im Getreidefeld bei Richelsdorf 

Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Autofahrer aus Berlin, nachdem er sich am Sonntagmorgen in Wildeck mit seinem Auto überschlagen hatte.

Nach Angaben der Polizei war der 58-Jährige gegen 08.20 Uhr auf der Landesstraße von Richelsdorf in Richtung Untersuhl unterwegs, als er mit den rechten Rädern auf die Bankette geriet, gegenlenkte, ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Getreidefeld liegen. Der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer blieb nicht verletzt. Die Beamten schätzen den Schaden am Auto auf 2500 Euro. Den Schaden am Getreide geben sie mit 50 Euro an.

