Thorsten Schäfer-Gümbel erinnerte in Bosserode an die DDR

Bosserode. Erinnern an die deutsche Teilung – das ist Pflicht für den SPD-Ortsverein Bosserode am Tag der Deutschen Einheit. Thorsten Schäfer-Gümbel war als Festredner zu Besuch.

Seit der Wiedervereinigung vor 28 Jahren ist die Partei der Ausrichter des Wildecker Bürgertreffs. In der 29. Auflage fand diese Festveranstaltung am Nationalfeiertag unter dem Motto „Getrennt und wieder vereint“ in der Bosseröder Mehrzweckhalle statt. Festredner Thorsten Schäfer-Gümbel sprach von Momenten im Leben, die man nicht vergisst. Für ihn sei ein solcher der Mauerfall am 9. November 1989 in Berlin. Der Tag, der das Ende der DDR einläutete, habe das Leben vieler Menschen nachhaltig verändert.

Deshalb müsse die Erinnerung an das menschenverachtende Grenzregime und an dessen Überwindung durch die Bürger der damaligen DDR wachzuhalten werden. Demokratie sei nicht selbstverständlich. Man müsse sie erkämpfen und bewahren. „Mit meinen Kindern war ich in Berlin an den Stationen der deutschen Teilung und habe versucht, ihnen zu erläutern, wie das damals war“, sagte der Vorsitzende der SPD Hessen und der SPD-Fraktion im hessischen Landtag. Erinnerung werde nur wachgehalten, wenn man sich dafür verantwortlich fühle. Der 9. November 1989 markiere den Tag, an dem die unmenschliche Diktatur überwunden worden sei.

Die Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr habe dazu beigetragen. Dass Grenzen und Mauern fielen, sei aber allein ein Verdienst der Menschen in der DDR gewesen. Die hätten bei ihren Demonstrationen („Wir sind das Volk“) einen unglaublichen Mut bewiesen. Die historische Chance der Wiedervereinigung habe nach dem Mauerfall der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl erkannt und genutzt. „Das war gut so“, stellte Thorsten Schäfer-Gümbel fest. 29 Jahre nach der Grenzöffnung sei es aber Zeit, Bilanz zu ziehen. Die sei erschreckend mit rechten Aufmärschen und der Gleichgültigkeit der großen Masse der Menschen.

+ Nervennahrung als Geschenk für Festredner Thorsten Schäfer-Gümbel: Gunther Koch überreicht dem Gast ein Glas Honig. © Herbert Vöckel

Deshalb sollten demokratische Strukturen gestärkt und politische Bildung in Schule, Familie und Gesellschaft verbessert werden. Demokratie sei die Staatsform, die man lernen muss, sagte der SPD-Vorsitzende. Dazu gehörten unterschiedliche Sichtweisen und Kompromisse. Schäfer-Gümbel sprach sich bei seinem Besuch am Tag der Deutschen Einheit in Bosserode für ein weltoffenes Deutschland aus.

Kunstprojekt als Mottoträger

Aus der Enge in die Weite – Diesen Namen trägt ein Kunstprojekt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze an der Fußgängerbrücke zwischen Herleshausen und Lauchröden an der Werra. Künstler Tobias Michael aus dem Erzgebirge hat das Werk geschaffen: Es zeigt eine überlebensgroße Figur, die sich durch einen Spalt aus Betonblöcken in die Freiheit drängt.

+ Mit Liedern umrahmte der Chorverein Bosserode die Feier musikalisch. © Herbert Vöckel

„Man spürt förmlich, wie die Bürger der DDR Sehnsucht hatten, aus ihren Käfig auszubrechen“, stellte Vorsitzender Gunter Koch vom SPD-Ortsverein Bosserode das Kunstwerk auf einem großen Foto am Tag der Deutschen Einheit in der Mehrzweckhalle den Besuchern vor. Die Skulptur zwischen den massiven Betonplatten sei ein Symbol für Befreiung und ideologischer Einengung nach 40 Jahren DDR. Koch war so fasziniert von dem Kunstwerk, dass er es als Motto für die Feier in Bosserode auswählte: Getrennt und wieder vereint.

Das Werk gehört zu sieben Objekten „Kunst an der Grenze“ der Ars Natura-Stiftung, die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Eichenberg und Herleshausen errichtet sind. Stolz blickte Koch auf den 9. November 1989 zurück. Die Besucher forderte Koch auf: „Vergesst die friedliche Revolution nicht. Seid dankbar dafür.“ Trotz der schrecklichen Entwicklungen der letzten Zeit dürfe man ein Ziel nicht aus den Augen verlieren: Frieden.