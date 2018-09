Kirmesfestzug in Obersuhl mit Fettfüchsen, Bibern und bewaffneten Bademeistern

Obersuhl. Der Müll am Baggerteich ärgert die Obersuhler. „Das stinkt uns“, stellte eine Gruppe beim Kirmestfestzug fest.

Da würden Menschen hausen wie die Schweine, die Hinterlassenschaften der Wohlstandsgesellschaft blieben aber bei der Gemeinde.

Die Feuerwehr legte mit einer Forderung nach, um das elende Treiben zu unterbinden: „Die gute alte Zeit muss her, ein Bademeister mit Schießgewehr!“ Einige Prunkstücke vom Unrat am Baggerteich präsentierten die Brandschützer den Zuschauern auf ihrem Wagen. Das war nur ein Thema in der Kirmesparade im größten Wildecker Ortsteil. Bunt und fantasievoll präsentierte sich der Höhepunkt des Heimatfestes mit über 30 Fußgruppen und Motivwagen.

Fotos Obersuhl Kirmes

+ Festzug: Mehr als 30 kreative und bunt geschmückte Fußgruppen und Motivwagen. Die Vielfalt reichte von den abgestiegenen Fußballern („Oh Schreck, oh Graus, in der A-Liga sind wir jetzt zu Haus!“), den Obersuhler Schmiedegesellen („Einst hatten wir sechs Meister, heute nur noch Gesellen“) und den verrückten Awo-Hühnern („Die Politik muss endlich Gesetze für bessere Pflege verfassen, sonst werden wir bald Federn lassen“), über den Abschied vom Sommer („Mäher zu verkaufen. Hier war mal Rasen“) bis hin zum Biber im Rhäden („Viele Jahre war er fort, jetzt ist er wieder vor Ort“) und dem Basar der Fettfüchse als das Original („Ein Oster-Ei ist auch dabei“).

Das heiße Sommerwetter machte einer Festzugsgruppe keine Probleme. Sie wanderte ins Schwimmbad aus. Beim Kindergarten war das Lummerland ganz nah, schließlich waren Jim Knopf und alle Freunde da. Beim OCV (Karnevalsverein) zog der Flamingo ein, ein Nordhessenmeister grüßte den Dartverein, und seine Cowboys schickte der Schützenverein Diana ins Rennen um die Zuschauergunst.