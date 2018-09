Nächster Schritt in Richtung Autohof Hönebach

So oder so ähnlich könnte der Autohof aussehen, der bei Wildeck-Hönebach gebaut werden soll: Das Foto zeigt die Rastanlage vom Betreiber 24-Autohof an der Autobahn 7 an der Abfahrt Homberg (Efze). Dieser Investor will auch bei Hönebach bauen. Foto: René Dupont

Hönebach. Die Gemeinde Wildeck ist einen weiteren Schritt hin zu dem an der Autobahn 4 bei Hönebach geplanten Gewerbegebiet gegangen. Die Bauleitplanung wird vorangetrieben.

Die Gemeindevertretung hat grünes Licht für den Entwurf eines geänderten Bebauungsplans und den Entwurf eines geänderten Flächennutzungsplans für das Areal gegeben. 14 Gemeindevertreter stimmten dafür. Dr. Kurt Schreiner (FWG) und Martina Selzer (Grüne) stimmten dagegen.

Die Gemeinde plant die Erschließung eines „Sondergebietes Autohof“ und im südlichen Bereich dieses Gebietes weitere Gewerbeflächen. Dafür muss die Gemeindevertretung den Bebauungsplan „Im Mackenrotschen Garten“, den das Parlament 2009 beschlossen hatte, ändern. Bei den Änderungen geht es um einen Bereich von etwa 77 000 Quadratmetern. Betroffen ist ausschließlich der Bereich zwischen der Landesstraße nach Friedewald und der Autobahn. 2009 war das gesamte Areal für den Autohof vorgesehen.

Die aktuellen Pläne sehen vor, dass der Investor den Autohof auf einer Fläche von 10 000 Quadratmetern baut. Weitere 10 000 Quadratmeter sind als Option geplant. Der Status „Sondergebiet Autohof“ soll für den nordwestlichen Teil der Fläche aufrecht erhalten bleiben, berichtete Bürgermeister Alexander Wirth. Die Pläne sollen entsprechend geändert werden.

Das restliche Gebiet unterhalb soll als „Gewerbegebiet“ ausgewiesen werden. Dort soll sich nach Wirths Angaben nicht nur „autobahnnahes Gewerbe“ ansiedeln können. „Mit dieser Kombination aus Sondergebiet und Gewerbegebiet wollen wir unsere gute verkehrliche Anbindung noch besser nutzen und dieses Gebiet noch attraktiver machen – gerade im Hinblick auf die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen.“

Weitere Änderungen in diesem Vorentwurf sind die Erhöhung des Werbepylons von 20 auf 30 Meter sowie eine Erhöhung der maximalen Firsthöhe für einen Beherbergungsbetrieb von 12 auf 16 Meter. Außerdem wird die Zahl der zulässigen Konzessionen für Spielhallen von vier auf eins reduziert.

Jetzt werden die Pläne im Rathaus öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange und die Bürger können Stellungnahmen abgeben. „Wir werden die Anregungen prüfen und gegebenenfalls einarbeiten“, erklärte Wirth. Anschließend hat die Wildecker Gemeindevertretung das letzte Wort zu den geänderten Plänen.

Die Fläche zwischen der Straße nach Friedewald und Hönebach bleibt „Sondergebiet“. Bislang gibt es dafür keine konkreten Pläne. Einen Ankauf der Fläche müsste die Gemeindevertretung bei Bedarf auch erst beschließen.

Die Aufschüttung und Einebnung der Fläche für den Autohof ist bis auf kleine Randbereiche abgeschlossen. Die restliche Fläche des Gewerbegebiets soll in den kommenden Monaten aufgeschüttet werden.

Fünf Änderungsanträge abgelehnt

Sachlich und turbulent zugleich ging es in der Sitzung der Wildecker Gemeindevertreter zum Thema Gewerbegebiet Mackenrotscher Garten zu. Grund dafür waren fünf Änderungsanträge von Dr. Kurt Schreiner (FWG) und Martina Selzer (Grüne), mit denen die Gemeindevertreter konfrontiert wurden. Alle Änderungsanträge wurden mit großer Mehrheit abgelehnt. Sie sind es aber wert, erwähnt zu werden.

Die Spielothek Dr. Kurt Schreiner hatte beantragt, in der Bauleitplanung zu dem Industriegebiet die Errichtung und den Betrieb einer Spielothek zu untersagen. Er begründete dies unter anderem damit, dass die Geldspielautomaten-Sucht gravierende menschliche Probleme zur Folge hätte. „50 bis 70 Prozent der Suchtkranken, die in der Fachklinik in Richelsdorf und der Wigberts-Klinik in Bad Hersfeld behandelt werden leiden an Geldautomaten-Spielsucht“, sagte Kurt Schreiner. Für seinen Antrag stimmten lediglich drei Parlamentarier.

Die Bauhöhen Dr. Kurt Schreiner beantragte außerdem, die im aktuellen Bauplan festgelegten Firsthöhen von 12 Metern und die Höhe für Werbepylone (Werbeschilder an Masten) von 20 Metern nicht zu überschreiten. Er warnte vor einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in der Kuppenlage. Auch 20 Meter hohe Pylone seien von der Autobahn aus gut zusehen. Sie müssten nicht 30 Meter in den Himmel ragen. Dr. Schreiner hatte heliumgefüllte Ballons vor Ort in den entsprechenden Höhen positioniert, um seine These selbst zu testen. Auch für diesen Antrag gab es nur drei Ja-Stimmen. Der Schallschutz Martina Selzer stellte folgenden Antrag: Das Schallschutzgutachten für den Autohof soll die Gemeinde in Auftrag geben, die Kosten sind auf den Kaufpreis der Fläche für den Autohof aufzuschlagen. Durch die Anhebung der gesamten Fläche um etliche Meter werde das frühere Schallschutzkonzept mit Schutzwall hinfällig, sagte Selzer. Das neue Gutachten solle nicht der Investor, sondern die Gemeinde selbst in Auftrag geben, um einen möglichst guten Schallschutz für die Anwohner sicherzustellen. Das Erweiterungsgebiet Martina Selzer stellte außerdem den Antrag, das Erweiterungsgebiet „Im Stecken“, das zwischen der Straße nach Friedewald und dem Ort Hönebach liegt, aus dem Bebauungsplan zu streichen. Die Fläche liegt sehr nahe an Hönebach und die Belastung der Einwohner bei einer Nutzung als Gewerbegebiet wäre sehr groß. Sie sei weiterhin als Parkplatzfläche für Lkw beplant, wie es der damalige Investor 2006 gefordert habe, sagte Selzer. Der Jetzige habe an der Fläche kein Interesse, und es gebe auch keine anderen Interessenten für die Fläche. Auch Schreiner hatte beantragt, die Fläche nicht mehr als Lkw-Stellplatz auszuweisen. Er warnte vor schädlichen Emissionen wie Lärm, Licht und Abgasen.

Der Bürgermeister „Bei allen Änderungswünschen dürfen wir aber auch die Wünsche des Investors nicht aus den Augen verlieren, um nicht Gefahr zu laufen, ihn zu verlieren“, betonte Bürgermeister Wirth. Er versprach, dass die Gemeinde auch beim Schallschutz alles dafür tun werde, dass die Hönebacher so wenig wie möglich belastet werden.