Obersuhler Carneval-Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen

Karneval hält jung. Das beweisen die drei ehemaligen Vorsitzenden des Obersuhler Carneval-Vereins, der in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert alt wird.

Ja, man sieht es ihnen wirklich an, denn wenn sich Gerhard Weiß (84), Walter Gliem (70) und Helmut Wilhelm (70) daran erinnern, wie alles angefangen hat, blitzt in ihren Augen Jugendlichkeit und Spaß an der Freude auf.

Allen voran bei der „Oberhoheit“ Gerhard Weiß, der zusammen mit der „Stimmungskanone“ Siegfried Eiselt und dem „Organisationsgenie“ Hans Käßmann Ende der Sechzigerjahre das „Dreigestirn“ bildete, das aus der Arbeitsgemeinschaft der Obersuhler Vereine (AOV) heraus den Obersuhler Karneval ins Leben rief. „Zweimal, 1969 und 1970, haben wir’s probiert, und schon im zweiten Jahr wussten wir nicht, wie wir die 570 Leute, die Karten gekauft hatten, in der alten Gymnastikhalle, in der unsere Sitzungen zunächst stattfanden, unterbringen sollten“, erzählt Weiß.

Auf Anregung von Weiß und mit Zustimmung der Mehrheit der Aktiven wurde am 30. April 1970 im Gasthaus „Zum alten Bahnhof“ der Obersuhler Carneval-Verein (OCV) gegründet, um das närrische Treiben auf eigene und wirtschaftlich gesunde Beine zu stellen. 20 Personen waren bei der Gründungsversammlung anwesend, und die, die dann tatsächlich beitraten, verpflichteten sich, 50 DM einzuzahlen. „Es kamen doch Auslagen auf uns zu“, erinnert sich Weiß, der letzte noch Lebende der ersten Aktiven, der darüber hinaus bis 1986 als erster Vorsitzender fungierte und schließlich zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Die Zahl der bis weit nach Mitternacht andauernden Sitzungen, die zunächst mit zwei Mikrofonen und zwei Lautsprechern bestritten wurden, steigerte sich. Mundpropaganda sorgte dafür, dass Gäste aus der Region anreisten. „Der Obersuhler Karneval war eine Sensation – auch deshalb, weil Obersuhl damals unmittelbar an der Zonengrenze lag, am Ende der Welt“, erinnert sich Weiß.

Erster Sitzungspräsident und maßgeblicher Entertainer war „der singende Reinigungsobermeister“ Siegfried „Siggi“ Eiselt: „Wenn der ein Mikrofon in der Hand gehabt hat, hat der was gemacht“, sind sich Weiß, Gliem und Wilhelm einig. Weitere Stimmungskanonen waren Heinrich Borchert, der in der selbstgezimmerten Bütt auf Obersuhler Platt redete, Walter Gräf, der sich mit „Lokalem“ beschäftigte, und Walter Gliem, der auf der Konfettikanone in die Sitzungen geschoben wurde und 25 Jahre lang als „Baron Münchhausen“ den Mächtigen in Land und Bund die Leviten las. Von Anfang an gab es beim OCV auch eine von der Turnlehrerin Elisabeth „Schubi“ Weber aus der Taufe gehobene Tanzgruppe.

Weber war die erste Frau im OCV, und obwohl ihre Mädels in den ersten Jahren noch unterschiedlich gekleidet waren, entwickelte sich die Abteilung Tanz so gut, dass es inzwischen mehrere Garden gibt. Ähnlich verlief es bei der 1975 ins Leben gerufenen Fanfarengruppe, der der Steinmetz Karl „Spitzer“ Strube die ersten Instrumente spendierte.

Insbesondere die Grenzöffnung beflügelte die Obersuhler Karnevalisten. Zusammen mit den „hinzugewonnenen“ Untersuhler und Gerstunger Gesinnungsfreunden stürmten sie 1990 erst das Rathaus vor Ort, dann das im bis dahin unerreichbaren Thüringer Zipfel gelegene – so sehr, dass einer der „Fettfüchse“ mit der Obersuhler Konfettikanone versehentlich in die Gerstunger Polizeistation schoss. Froh sind die drei Protagonisten auch darüber, dass der 211 Mitglieder zählende Verein keine Nachwuchssorgen hat: „Die Jugend ist bei uns mit Herz und Seele dabei.“

Alles in allem, mit Vorstand, Tanz- und Musikgruppen und Büttenrednern, könne der OCV entspannt in die Zukunft blicken. Und die nächsten 50 Jahre „jung“ bleiben, wie die drei langjährigen Vorsitzenden mit gutem Beispiel vorangehend feststellen.