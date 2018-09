Startschuss für die Stadionlaufbahn in Obersuhl

Wildeck. Endlich gibt es eine Lösung für die kaputte Stadionlaufbahn in Obersuhl: Die Gemeinde nimmt ein Darlehn in Höhe von 400.000 Euro für die Sanierung auf.

Für das Investitionsfonds-Darlehn bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht gegeben.

Die Vorgeschichte: 2009 war die frisch sanierte Kunststoffbahn wieder eingeweiht worden. Nach kurzer Zeit wurden erste Mängel auf der Laufbahn festgestellt. Es bildeten sich immer mehr große Blasen unter dem Belag. Zum Teil löste sich der Belag auch. Der Zustand der Bahn wurde immer desolater. Zunächst konnte sie nur noch in Teilbereichen, später gar nicht mehr genutzt werden. Das traf vor allem den Turnverein Obersuhl hart, der hessenweit bekannte Sportfeste dort veranstaltet hatte, aber auch die Schüler der Gesamtschule und der Grundschule.

Die schlampige Arbeit

Klar ist, dass bei der Sanierung der Bahn nachlässig gearbeitet worden ist. Die Gemeinde muss heute ausbügeln, was die Verwaltung damals – als Alexander Wirth noch kein Bürgermeister war – versäumt hat, als die ersten massiven Schäden auftraten. Seit 2015 klagt die Gemeinde Wildeck nun vor Gericht gegen die Baufirma und den Planer. Das Landgericht Fulda hatte im Juni 2017 entschieden, dass die Baufirma zur Mängelbeseitigung einen Kostenzuschuss in Höhe von 129 000 Euro plus Zinsen an die Gemeinde zu zahlen hat. Das berichtete Bürgermeister Alexander Wirth. Die Firma legte gegen dieses Urteil Berufung ein. Diese Berufung wies das Oberlandesgericht in Kassel im August 2018 zurück. Ob die Baufirma den nächsten Schritt zum Bundesgerichtshof gehen wird, ist noch offen.

Klar dagegen ist der nächste Schritt der Gemeinde. „Wir werden jetzt gegen das Planungsbüro klagen“, betonte Wirth. Es bleibe offen, wie lang sich dieses Gerichtsverfahren noch hinziehen wird. Der Kredit, den die Gemeinde aufnimmt, muss nicht von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt werden. „Er wäre die einzige Möglichkeit, in absehbarer Zeit die Kunststofflaufbahn zu sanieren und den katastrophalen und unhaltbaren Zustand endlich zu beenden“, erklärte Wirth. Bei dem Investitionsfonds-Darlehen handelt es sich um ein zinsloses Darlehen. Wildeck muss pro Jahr 20 000 Euro tilgen. Die Gemeinde hofft, dass durch die Gerichtsverfahren ein großer Teil des aufgenommenen Geldes wieder hereinkommt. „Die Entscheidung des Oberlandesgerichts macht uns große Hoffnung“, betonte Wirth. Die Sanierung der Bahn soll 500 000 Euro kosten. Das Land hat der Gemeinde einen Zuschuss von 100 000 Euro in Aussicht gestellt. „Mein Wunsch ist es, noch in diesem Jahr mit der Planung zu beginnen, sodass wir die Laufbahn im kommenden Jahr sanieren können“, sagte Wirth.

Die Rückzahlung Sollte aus den Gerichtsverfahren Geld an die Gemeinde zurückfließen, ist jederzeit eine vorzeitige Rückzahlung des Darlehens ganz oder in Teilbeträgen möglich. „Wir sind in jedem Fall froh, dass die Leidenszeit bald ein Ende hat.“ Ähnlich wie der Bürgermeister äußerten sich auch Vertreter der Fraktionen im Wildecker Parlament.