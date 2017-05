Weitere Arsenfunde in Richelsdorf: Giftstoffe auf mehreren Grundstücken

Die Schadstoff-Funde sorgen in Richelsdorf für Wirbel: Der Spielplatz war schon im Herbst gesperrt worden, der neue Minigolfplatz links ging nie in Betrieb. Die Schwermetalle sind über den Bach Weihe in den Ort geschwemmt worden. Die Halde mit belastetem Boden ist am Rand des Spielplatzes aufgeschoben und mit einer blauen Plane bedeckt worden. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll der belastete Boden in Containern weggeschafft werden.

