Windpark „Junkerwald“ in Cornberg: Firma Trianel stellt Gemeindevertretern ihre Pläne vor

Strom würde für 40 000 Haushalte reichen

+ © Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa Der Windpark „Junkerwald“ bei Cornberg könnte aus bis zu zehn Windenergieanlagen bestehen – nach Plänen der Firma Trianel, die jüngst im Parlament vorgestellt wurden. Sechs davon sind im Vorranggebiet HEF02 geplant. © Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa

An welchen Stellen es in der Gemeinde Cornberg Optionen für den Bau von Windrädern geben könnte, darüber haben sich die Cornberger Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung informieren lassen. Zu Gast war die Firma Trianel mit Hauptsitz in Aachen.

Cornberg – Trianel ist eine Stadtwerke-Kooperation mit 57 Gesellschaftern aus dem kommunalen Umfeld, die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine dezentrale bürger- und kundennahe Energieversorgung sicherzustellen. Ein Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit ist daher die Projektierung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Deutschlandweit haben sie über 20 Windparks und mehrere Solarparks gebaut.

In Cornberg würde Trianel gerne den Windpark „Junkerwald“ mit bis zu zehn Windenergieanlagen bauen. Im Vorranggebiet HEF02 – bestehend aus Gemeindeflächen und Flächen im privaten Besitz – können bis zu sechs Windenergieanlagen errichtet werden.

Darüber hinaus hat Trianel im Gemeindegebiet Cornberg gemeindeeigene Flächen identifiziert, die für die Errichtung weiterer Windenergieanlagen geeignet sind. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung der Regionalplanfläche HEF02 nach Osten und eine nördlich vom HEF02 gelegene Fläche zwischen den Ortsteilen Königswald und dem Rotenburger Ortsteil Dankerode. Auf diesen zwei gemeindeeigenen Flächen wäre die Errichtung von bis zu vier weiteren Windenergieanlagen möglich, wie David Drössler und René Gojny von der Firma Trianel in der Cornberger Parlamentssitzung erklärten.

Die Vergütung sei nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für 20 Jahre garantiert. Würden die zehn Windenergieanlagen errichtet, könnten rund 150 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich produziert und über 40 000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgt werden, hieß es.

+ In Cornberg würde Trianel gerne den Windpark „Junkerwald“ mit bis zu zehn Windenergieanlagen bauen. Im Vorranggebiet HEF02 – bestehend aus Gemeindeflächen und Flächen im privaten Besitz – können bis zu sechs Windenergieanlagen errichtet werden. © HNA

Gemäß EEG würde die Gemeinde – zusätzlich zu den Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen in sechsstelliger Höhe – je Windkraftanlage eine Zuwendung von rund 30 000 Euro jährlich erhalten. Diese Zuwendung könne dann zum Beispiel für den Ausbau von Kindergärten genutzt werden, so René Gojny. Über eine Laufzeit von 20 Jahren entstünde so für Cornberg ein finanzieller Vorteil von rund zwölf Millionen Euro, rechnete Trianel vor.

Der nächste Schritt sei nun die politische Meinungsfindung. Sollte die Gemeinde dem Vorhaben zustimmen, erfolgt dann die Einholung mehrerer Gutachten und Genehmigungen. Die Anlagen im Vorranggebiet HEF02 könnten bei gutem Ablauf im Jahr 2026 in Betrieb gehen, die auf den Potenzialflächen im Jahr 2027. „Aktuell führen wir Gespräche mit den privaten Eigentümern, die bereits Interesse signalisiert haben. Letztendlich entscheidet aber die Gemeinde, ob der Park errichtet werden kann, und muss den Planungen zustimmen“, so David Drössler. Diese Willensbildung sei für sie entscheidend und auf Augenhöhe zu führen.

Für die finanzielle Vergütung der Eigentümer hat Trianel ein sogenanntes „Pool-Modell“ entwickelt, um alle Eigentümer an dem Windpark „Junkerwald“ finanziell teilhaben zu lassen. „Nach unserem Pool-Modell werden die Eigentümer über einen festgelegten Verteilungsschlüssel vergütet. Dieser richtet sich nach der Art der Flächennutzung. Im Ergebnis profitieren so alle Eigentümer im Vorranggebiet finanziell“, erklärten die beiden Mitarbeiter von Trianel.

Profitieren würden von diesem Projekt alle Beteiligten: „Die Gemeinde erhält eine attraktive Pacht, die kommunale Abgabe als auch eine zu 90 Prozent im Ort verbleibende Gewerbesteuer. Eine Pacht erhalten außerdem die privaten Eigner nach dem beschriebenen Pool-Modell, sodass alle Pachten fair verteilt werden“, so René Gojny.

Im Fokus stünden am Ende alle Bürger, die von dem CO2-freien Strom profitierten und so einen Beitrag zur Energiewende leisten würden.

Von Carolin Eberth