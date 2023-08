Wissenschaftsministerin Angela Dorn auf Sommertour in Bad Hersfeld

Grüne bringen sich für Landtagswahl in Stellung

+ © Daniel Göbel Auf Sommertour in Bad Hersfeld: Die grüne Direktkandidatin für den Wahlkreis 11, Kaya Kinkel, und Hessens Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn auf dem Linggplatz. © Daniel Göbel

Anlässlich ihrer Sommertour besuchte die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Grüne), den Bad Hersfelder Wochenmarkt auf dem Linggplatz.

Bad Hersfeld – Anlässlich ihrer Sommertour besuchte die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Grüne), am Dienstag den Bad Hersfelder Wochenmarkt auf dem Linggplatz. Zwar hat der Wahlkampf für die Landtagswahl am 8. Oktober noch nicht begonnen, dennoch bringen sich die Parteien langsam in Stellung. An einem Stand mit allerlei Flyern und kleinen Geschenken, konnten sich die Besucher in der Innenstadt über die Politik der Grünen informieren.

Auch die Landtagsabgeordnete und Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 11 (Bad Hersfeld), Kaya Kinkel, stand den Bürgern Rede und Antwort.

Für Politiker sei die Sommertour eine gute Möglichkeit, um ins Volk hineinzuhorchen. Wie geht es den Menschen? Was bewegt sie? Wie haben Unternehmen die Corona-Pandemie durchlebt und wo hakt es? „Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen momentan kaputt und müde sind nach all den Krisen“, sagt Dorn. Darum sei es um so wichtiger, den Menschen zu vermitteln, warum es gerade in solchen Zeiten wichtig sei, wählen zu gehen.

„Die Menschen spüren natürlich, dass sich die Welt fundamental verändert. Diese Veränderungen müssen wir gemeinsam Schritt für Schritt gehen, damit sich niemand abgehängt fühlt.“ Die Sorgen und Nöte bekommen Politiker auf ihrer Sommerreise direkt geklagt. Besonders die Bundespolitik der Grünen und die Debatte rund um das neue Heizungsgesetz bewegen die Menschen. „Ich habe Verständnis dafür, dass es rund um das Heizungsgesetz Irritationen gab. Viele Menschen haben geglaubt, dass sie dadurch sofort ihre alten Heizungen ausbauen müssen, was nicht der Fall ist. Hier lief die Kommunikation leider sehr schwierig und hätte klarer sein müssen“, räumt Dorn ein. Nachdem das Gesetz nun noch einmal überarbeitet wurde, sei das Gesetz, welches nun verabschiedet werde, eine gute Sache. Auch räumt Dorn ein, dass die Uneinigkeit in der Bundesregierung zu den Irritationen beigetragen habe.

Dies unterscheide die Bundesregierung von der schwarz-grünen Koalition in Hessen. „Auch wir sind uns nicht immer einig. Wir diskutieren das aber hinter den Kulissen aus“, so Dorn. Damit sei das hessische Modell ein Erfolgsbeispiel, das sich auch in der Landespolitik widerspiegele. Als Beispiel nennt die Ministerin die Einführung des Schülertickets, welches dann auf Bundesebene zum Deutschland-Ticket weiterentwickelt worden sei.

„Auch wenn viele Menschen lieber über die Politik in Berlin reden wollen, legen wir unseren Fokus natürlich auf Hessen.“ In der kommenden Legislaturperiode sei die Frage, wie die Energiewende weiterhin behutsam umgesetzt werden könnte, wichtiger denn je. Dorn spricht dabei von einem Transformationsprozess. Angedacht sei beispielsweise ein Klimatranformationsfonds, damit Unternehmen, die sich im Umbruch befinden, neue Chancen bekommen. Auch die Ansiedlung neuer Unternehmen solle dadurch attraktiver werden.

Große Sorgen bereitet Dorn das Erstarken der AfD mit Blick auf deren Umfragewerte. „Das muss allen Demokraten Sorgen machen. Für mich ist das beste Mittel gegen das Erstarken von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, die es in der AfD definitiv gibt, gutes Regieren“, betont Dorn. (Daniel Göbel)