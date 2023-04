Schweigen ist Gold

Von: Daniel Göbel

Daniel Göbel

In unserer Wochenkolumne „Zwischen den Zeilen“ befasst sich HZ-Redakteur Daniel Göbel auch mit einigen nicht so appetitlichen Themen.

Zehn Tage nach der überraschenden Nachricht, dass das Wohnhaus von Armin Meiwes, dem „Kannibalen von Rotenburg“ abgebrannt ist, erschien beim Streamingdienst discovery+ eine Doku-Reihe über Kannibalismus-Fälle in Deutschland. Ein skurriler Zufall. Die erste Folge von „Kannibalen – Dem Bösen auf der Spur“, die am 27. April erschienen ist, handelt von Armin Meiwes.

Laut Beschreibung versuchen die Kannibalen-Expertin Petra Klages und der Profiler Prof. Dr. Thomas Müller Einblicke in die Gedankenwelten der Täter zu geben.

Als einziger von drei beleuchteten Tätern spricht Meiwes von seiner Tat. Die anderen beiden Folgen handeln vom Fall des „Kannibalen-Polizisten“ Detlev Günzel sowie vom sogenannten „Kannibalen von Pankow“ Stefan R., der im Januar 2022 wegen Mordes in besonders schwerem Fall und Störung der Totenruhe zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Nach dem Brand im Meiwes-Haus meldete sich direkt auch die Tierschutzorganisation Peta zu Wort und irritierte mit der Idee, dort ein Penis-Denkmal zu errichten, um auch den Abermillionen geschlachteten Tieren zu gedenken. Das Thema wurde breit diskutiert – ob in sozialen Medien oder in der analogen Welt. Wirklich gut findet eigentlich nur Peta selbst diesen Vorschlag. Der zuständige Kampagnenleiter Daniel Cox schien von seinem Geniestreich sogar so überzeugt zu sein, dass er seinen Vorstoß Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald nochmal persönlich in einer E-Mail vorstellte und für dieses Denkmal warb. Bei Grunwald hielt sich die Begeisterung hingegen offenbar in Grenzen. In seiner Antwort wollte er so gar nicht auf den Vorschlag eingehen.

Stattdessen verwies er lediglich auf den Kommentar zum Artikel in der Hersfelder Zeitung. Mehr Ablehnung geht eigentlich nicht, wie aufmerksame Leser wissen. Das ist auch wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass alle Seiten sich darum bemühen, dass dort künftig kein Platz mehr bleibt, der als Pilgerstätte für die sogenannten Grusel-Touristen dient.

Ein wenig wortkarg präsentierte sich jetzt auch Landrat Torsten Warnecke, der gemeinhin eigentlich nicht für seine Schweigsamkeit bekannt ist. Nach dem Durchbruch im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst wollten wir auch wissen, was Sozialdemokrat Warnecke darüber denkt. „Gut“, kommentierte der Landrat knapp.

Das ist doch immerhin mal eine auf den Punkt gebrachte Aussage, die keinerlei Frage offenlässt.

Explodierende Energiekosten und das allseits bekannte Personalproblem haben den SVG-Rasthof in Kirchheim in die Bredouille gebracht. Der Rasthof, der sogar während der Coronapandemie kontinuierlich geöffnet für Lastwagenfahrer gewesen ist, sei seit Januar geschlossen, erklärt Nils Kron, Leiter der Autohöfe der SVG Hessen. Das solle aber kein Dauerzustand bleiben, und auch ein Verkauf sei nicht geplant, betont Kron. „Wir behalten den Rasthof im Bestand und sind in Gesprächen“, teilt Kron auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Er sei guter Dinge, in den nächsten Wochen eine Lösung für das Rasthaus zu finden. Dessen Betrieb sei ohnehin immer schwierig gewesen, weil alles von Frankfurt aus organisiert worden sei. „Rasthöfe sind nicht unser Kerngeschäft, wir suchen jetzt Profis, die das wirklich können“, erklärt Kron. Der Betrieb des Autohofs mit Tankstelle und Service läuft unabhängig von der Schließung des Rasthofes weiter. (Daniel Göbel)