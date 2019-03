Und ebenso lang gibt es die Erklärung: Wir sind zu dick, wir bewegen uns zu wenig und die Bevölkerung wird zu alt. Doch trotz vieler Bemühungen verstärken sich die Probleme weiter. Vielleicht gibt es eine völlig andere Ursache für die Zunahme von Rückenschmerzen.

Beschwerden im Laden gekauft

Bevor der Rückenschmerz die Hitliste der weltweiten Erkrankungen erklommen hat, ist in der Schuhindustrie eine sehr effiziente und kostengünstige Methode der Sohlenherstellung eingeführt worden: der geschäumte Schuhboden aus PUR oder anderen Schäumen. Diese Neuerung wurde etwa Ende der siebziger Jahre eingeführt. Damit wurden die Herstellungskosten der Schuhe mehr als halbiert. Je größer die Menge der Schuhe umso günstiger der Preis. Deshalb haben die globalen Hersteller den größten Vorteil aus dieser Entwicklung. Dem Konsumenten wurden die Vorteile einer weichen Sohle als bequemes Laufgefühl schmackhaft gemacht. Und tatsächlich fühlen sich diese Sohlen sehr angenehm an. Es ergab sich eine win-win-Situation zwischen Hersteller und Kunden. Die Hersteller konnten extrem günstig produzieren und die Kunden konnten sehr bequem gehen. Schon Anfang der neunziger Jahre erreichten diese Schuhe einen signifikanten Marktanteil. Im gleichen Zeitraum begann sich die Operationsstatistik zu verändern. Während in den siebziger Jahren jährlich etwa gleichviele Menschen z.B. am Knie operiert wurden, begann Mitte der achtziger Jahre eine stetige Zunahme der Operationen um etwa 5 - 7% jährlich. Diese Entwicklung hält bis heute an, weil jetzt nahezu jeder Schuh mit geschäumten Sohlen und einem Fußbett ausgestattet ist. Die Fußbettung ist ein integraler Bestandteil der „bequemen“ Schuhe. Es rundet die Werbebotschaft ab: „Bequemes Gehen ist gesund.“ Das Gegenteil ist der Fall. Auch eine Fußbettung verändert die Standfläche und damit den Gang. Das Ergebnis erduldet jeder einzelne in seiner persönlichen Krankengeschichte. Statistisch wird jeder Mitbürger in Deutschland während seines Lebens dreimal an den Gelenken operiert.