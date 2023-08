Yvonne Catterfeld und Band glänzten bei ihrem Auftritt in der Bad Hersfelder Stiftsruine

Von: Fabian Diekmann

Die Chemie stimmt: Yvonne Catterfeld (von links) zusammen mit ihren Sängern Lerato Shadare, Samuel S. Franklin und Darnita Rogers. © Steffen Sennewald

Mit ihrem Akustik-Mix aus Gospel, Soul und R&B gewann Yvonne Catterfeld am Donnerstagabend das Publikum in der Bad Hersfelder Stiftsruine für sich.

Bad Hersfeld – Zwei Lieder dauerte es, bis das Sitzpublikum in der Bad Hersfelder Stiftsruine stand. Spätestens nach vier Liedern hatte Yvonne Catterfeld die Zuschauer am Donnerstagabend für sich gewonnen, die tanzten, mitsangen und mitklatschten und so die Stiftsruine zum Leben erweckten.

Ganz im Zeichen von Akustik sollte das Konzert gestaltet werden – so wie Catterfelds jüngstes Album „Change“ klingt. Daher passte Phil Siemers als Vorgruppe perfekt ins Konzept: Nur von seiner Gitarre und Keyboarder Markus Schröder begleitet, spielte der Sänger seine Lieder in spärlichem aber deshalb nicht weniger beeindruckenden Gewand.

Gegen Ende seines Auftritts bereitete er das Publikum schon einmal darauf vor, dass Catterfeld viel mit ihnen gemeinsam machen wolle.

Akustik-Vorband: Phil Siemers (rechts) und Markus Schröder bereiteten das Publikum vor. © Tamsyn Axt-Bäuml

Singen zum Kennenlernen

Und damit ließ sie nicht lange auf sich warten: Nach einem etwas ruhigeren Einstieg mit dem Titeltrack band Catterfeld das Publikum schnell mit ein. „Wir singen jetzt gemeinsam, um uns besser kennenzulernen“, sagte die 43-Jährige – und hatte nach einer kurzen Anlernphase mit den Zuschauern einen zusätzlichen Chor gewonnen.

Obwohl sie „nur“ von einem Keyboarder, einem Gitarristen und drei Sängern begleitet wurde, füllten diese die Bühne mit viel Leben und guter Laune. Catterfeld sang aus vollen Tönen, tanzte losgelöst durch die Stiftsruine und brachte so das Publikum dazu, bis zum allerletzten Lied mitzumachen.

Stolz blickte die gebürtige Erfurterin regelmäßig zu ihren drei Sängern Lerato Shadare, Samuel S. Franklin und Darnita Rogers, sodass es den Eindruck erweckte, als ob sie musikalisch genau den Stil gefunden hat, den sie gerne macht.

Yvonne Catterfeld zusammen mit ihrem Keyboarder Chris Keymer (von links) und Gitarrist Manith. © Axt-Bäuml, Tamsyn

Ältere Lieder in neuem Gewand

Der akustische Mix aus Gospel, Soul und R&B kam so trotz weniger Instrumenten als auf dem Album noch nahbarer und intimer auf die Bühne. Auch auf älteren Liedern wie „Mehr als ihr seht“ und „Guten Morgen Freiheit“ funktionierte er sehr gut, das durch eine beeindruckende Gitarre sogar noch einen Reggae-Anstrich bekam.

Das Sänger-Trio bekam von Catterfeld viel Platz, um mit kleinen Solo-Einlagen zu glänzen und auch die Interaktionen zwischen den Musikern sorgten für einige Lacher.

Jazziges Happy Birthday für Gitarristen

Keyboarder Chris Keymer konnte ebenfalls mit einem Solo zwischen dem mal funkigen und mal in Richtung Orgel tendierenden Keyboard von sich überzeugen. Und Gitarrist Manith, der über spezielle Pads an seinem Instrument auch einen Hauch von Schlagzeug auf die Bühne brachte, konnte sich über eine besonders jazzige Version von „Happy Birthday“ von der gesamten Band anlässlich seines Geburtstags freuen.

Zwischen den Liedern staunte Catterfeld über die beeindruckende Bühne und erkundigte sich oft nach dem Publikum. Das belohnte sie dafür am Ende mit einem tosenden Applaus, der selbst die erfahrene Sängerin überraschte. (Fabian Diekmann)

