Zeugnisse für neue Steuerbeamte

Von: Herbert Vöckel

Teilen

An der Landesfinanzschule Hessen in Rotenburg haben 153 Absolventen die Ausbildung zur Finanzwirtin und zum Finanzwirt erfolgreich beendet. Sie werden als Steuersekretärinnen und Steuersekretäre zur Anstellung die Finanzämter in Hessen personell verstärken. Die zweijährige duale Ausbildung mit Lehrgängen in der Bildungsstätte im Rotenburger Landgrafenschloss und Praxiseinsätzen in den Finanzämtern wurde mit der Laufbahnprüfung für den mittleren Beamtendienst beendet.

1 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

2 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

3 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

4 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

5 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

6 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

7 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

8 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

9 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

10 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

11 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

12 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

13 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

14 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

15 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

16 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

17 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

18 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

19 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

20 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

21 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

22 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

23 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

24 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

25 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

26 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

27 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

28 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

29 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

30 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

31 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel

32 / 32 Zeugnisse für neue Steuerbeamte © Herbert Vöckel