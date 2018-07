Gefahrguteinsatz: Zugverkehr zwischen Kassel und Fulda stundenlang eingestellt

Bahnstrecke zwischen Kassel und Fulda

+ © TV-news-Hessen Einsatzkräfte sicherten die unbekannte Substanz. © TV-news-Hessen

Haunetal. Am Montagabend wurden die Feuerwehren aus dem Haunetal gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz an den Bahnübergang in der Hauptstraße in Unterhaun gerufen. Eine Chemikalie war im Gleisbett der Bahnstrecke zwischen Kassel/Erfurt und Fulda gefunden worden.