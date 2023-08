Zuschauerpreis 2023 geht an Andreas Bongard für seine Hauptrolle in „Jesus Christ Superstar“

Von: Kai Struthoff

Teilen

Das letzte Abendmahl: Jesus (Andreas Bongard) bricht mit seinen Jüngern das Brot. Rechts neben ihm Maria Magdalena (Sidonie Smith). Das © Kai Struthoff

Andreas Bongard hat im Rahmen der Abschlussgala den Zuschauerpreis für seine Hauptrolle in dem Musical „Jesus Christ Superstar“ der 72. Bad Hersfelder Festspiele erhalten.

Andreas Bongard erhält den Zuschauerpreis der Bad Hersfelder Festspiele für seine Hauptrolle im Musical „Jesus Christ Superstar“ © Steffen Sennewald

Mit der traditionellen Abschlussgala in der Bad Hersfelder Stiftsruine gehen am Sonntagabend die 72. Bad Hersfelder Festspiele zu Ende. Im Rahmen der Gala hat Andreas Bongard für seine Rolle als Jesus den Zuschauerpreis erhalten.

Seit dem 1. Juli begeisterte das Ensemble des Musicals „Jesus Christ Superstar“ von Regisseur Stefan Huber und der Choreografin Melissa King die Musicalfans in der Stiftsruine. Die meisten Stimmen gaben sie für Andreas Bongard in der Rolle des Jesus von Nazareth ab und machen ihn damit zu ihrem „Superstar“.

Der Judas-Kuss des Verrats: Andreas Bongard als Jesus (rechts) und Tim Al-Windawe als Judas überzeugen mit einer enormen stimmlichen Leistung. © Steffen Sennewald

Zuvor hatten die Bad Hersfelder Festspiele bekanntgegeben, dass Intendant Joern Hinkel nur noch zwei Jahren in der Stiftsruine wirken wird und seinen bis September 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern will. Außerdem wurde die Zuschauerzahlen des Festspielsommers 2023 veröffentlicht: Über 90.000 Besucher kamen in diesem Jahr zu den Bad Hersfelder Festspielen.

Bongard spielte schon in Titanic

Neben der Rolle des Funkers Harold Bride in der Erfolgsproduktion „Titanic“ in Bad Hersfeld kannten viele Andreas Bongard auch aus der Weltpremiere von „Das Wunder von Bern“ als Paul Ackermann. Er spielte den Toni in „West Side Story“ in St. Gallen oder auch Carl Bruner in der Deutschland-Premiere von „Ghost“ am Theater des Westens in Berlin. In der Ballettrevue „Bernstein Dances“ war er 2021 als Gesangssolist unter der Regie von John Neumeier an der Staatsoper Hamburg zu sehen. Auch Film- und Fernsehrollen übernimmt er, zum Beispiel in „Die Kaiserin“ (Netflix) oder in „Notruf Hafenkante“ (ZDF).

Im letzten Jahr erhielt Michael Rotschopf für die Rolle John Keating in „Der Club der toten Dichter“ den begehrten Preis.

Die Festspiel-Besucherinnen und Besucher wählten den Preisträger aus allen Darstellerinnen und Darstellern der drei Produktionen in der Stiftsruine der Spielzeit 2023 aus. Abgestimmt werden konnte bis zum 26. August online - unterstützt durch die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg - und auf den Stimmzetteln im Eingangsbereich der Stiftsruine.

Der Festspielring, der im Atelier von Juwelier Laufer gefertigt wird, ist der Zuschauerpreis der Bad Hersfelder Festspiele. © Steffen Sennewald

Die Gewinner erhalten einen Ring, den das Atelier des Juweliers Laufer-Klitsch in Bad Hersfeld jeweils anfertigt.

Unter allen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, werden Gutscheine für Eintrittskarten für die nächsten, die 73. Bad Hersfelder Festspiele, verlost.

Andreas Bongard ist ein sehr vielseitiger Künstler

Andreas Bongard spielt Jesus im Musical „Jesus Christ Superstar“ © Fabian Raabe/Bad Hersfelder Festspiele

Der Sänger und Schauspieler schloss sein Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen in den Fächern Gesang, Schauspiel und Tanz mit dem Diplom ab und ging anschließend als Rotary Ambassadorial Scholar an die New York University (USA), wo er ein 2-jähriges Master Studium im Fach Music Theatre absolvierte. Seine Leistungen wurden dort mit einem Exzellenzstipendium der NYU ausgezeichnet. In Gesang wurde er von Prof. Noelle Turner (Essen), Prof. Michael Ricciardone (NYC) und Thomas Maxeiner (Hamburg) unterrichtet.

Seitdem ist er in zahlreichen Hauptrollen auf den renommiertesten, deutschsprachigen Musicalbühnen zu sehen, u.a. als Tony in „West Side Story“ (Theater St. Gallen), Carl Bruner in „Ghost“ (Theater des Westens, Berlin), Nino Quincompoix in der Europapremiere von „Die fabelhafte Welt der Amelie“ (Stage Entertainment, München), Paul Ackermann in der Weltpremiere von „Das Wunder von Bern“ (Stage Theater an der Elbe, Hamburg), Johann Friedel und Benedikt Schack in der Weltpremiere von Stephen Schwartz´s „Schikaneder“ (Raimund Theater Wien) unter der Regie von Sir Trevor Nunn, Claude und Woof in „Hair“ (Landestheater Detmold, Oper Magdeburg), Corny Collins in „Hairspray“ (Staatstheater Nürnberg), Jamie in The „Last Five Years“ (Theater im Palais, Berlin) oder als einer der Hauptrollen in der Uraufführung des Liederabends „Nicht Anfassen“, geschrieben und inszeniert von Franz Wittenbrink am St. Pauli Theater Hamburg. Als Funker Harold Bride trat er in „Titanic“ während der Bad Hersfelder Festspiele auf.

In der Ballettrevue „Bernstein Dances“ war er als Gesangssolist unter der Regie von John Neumaier an der Staatsoper Hamburg zu erleben.

In New York spielte er u.a. in „City of Angels“, „Sweet smell of sucess“ und“ Oh, what a lovely war“ und trat in renommierten Spielstätten wie der Radio City Music Hall oder dem Yankee Stadium auf.

Konzertprojekte führten ihn als Solist bereits nach China, Kanada und Kolumbien, sowie in verschiedene Fernseh- und Radiosendungen u.a. mit dem WDR Funkhausorchester.

Regelmäßig leiht er seine Sprech- und Gesangsstimme verschiedenen Synchron-Projekten, u.a. für Disney, Netflix, Apple TV oder dem Kinofilm „Cats“ als deutsche Stimme von Laurie Davidson als Mr. Mistoffeles.

Auch im Fernsehen und als Singer/Songwriter aktiv

Als Schauspieler stand er für verschiedene Filmprojekte wie „Die Kaiserin“ (Netflix, Rolle: Johann Strauss) oder die erfolgreiche ZDF Serie „Notruf Hafenkante“ vor der Kamera.

2021 tritt er unter dem Künstlernamen Bongard zum ersten mal als Singer/Songwriter in Erscheinung und veröffentlicht seine Debut-EP „Prologue“, mit der er seine Radio- und TV- Premiere in verschiedenen Radiosendern (u.a. SWR 1) und dem SWR Fernsehen feierte. Hier kommt Ihr zu der Webseite von Andreas Bongard. www.andreasbongard.com