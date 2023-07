Zwei Anbieter für Glasfaserausbau sind in Wildeck im Wettstreit

Von: Thomas Klemm

Glasfaserkasten in der Gemeinde Wildeck-Obersuhl: Die Firma Netcom Kassel hat im Wildecker Gemeindegebiet Infrastrukur für das Internet aufgebaut und wirbt auf ihrem Kasten für eine schnelle Verbindung. © Thomas Klemm

Internetnutzer in Wildeck können sich beim Glasfaserausbau zwischen zwei Anbietern entschieden. Die sind bereits im erbitterten Wettstreit um Kunden.

Wildeck – Im Gemeindegebiet Wildeck ist ein Wettrennen zwischen Anbietern von schnellem Internet entbrannt. Die Firma GlasfaserPlus (ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund/Hauptsitz in Melbourne, Australien) versucht, Nägel mit Köpfen zu machen.

Sie ist sich sicher, dass sie im kommenden Jahr „rund 1300 Haushalte im Gemeindegebiet Wildeck mit Anschlüssen mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde“ anschließen könne und verkündete das in einer Pressemitteilung.

Gemeindevorstand ist für „Unsere Grüne Glasfaser“

Der Gemeindevorstand und da insbesondere Bürgermeister Alexander Wirth präferieren eher eine Zusammenarbeit mit der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), einem 2020 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Ismaning.

„Die Firma GlasfaserPlus drängt darauf, dass ich einen Vertrag mit ihr unterschreibe und tut in Veröffentlichungen schon so, als ob eine Zusammenarbeit zustande kommt. Die will sich aber die Rosinen rauspicken und nur in Obersuhl für schnelles Internet sorgen. Das nützt mir nichts“, schimpft der Bürgermeister. „Die Firma UGG will dagegen in jedem unserer Ortsteile schnelles Internet über Glasfaser anbieten. Deshalb bin ich dafür, dass die UGG bei uns zum Zuge kommt.“

Gemeinde sitzt mit Anbietern in einem Boot

Die Gemeinde sitzt beim Glasfaser-Ausbau mit den Anbietern von schnellen Internetlösungen in einem Boot, weil sie es genehmigen muss, wenn die Anbieter „in die Gehsteige beziehungsweise in die Straße reinwollen“, so Wirth. „Das Ganze geht also nicht ohne uns.“

Überall dort, wo in den vergangenen Monaten Straßenbau stattgefunden habe, seien auch Leerrohre für die Glasfaserkabel mitverlegt worden.

Grundsätzlich könne jeder Bürger seinen Internetanbieter frei wählen. Jedem Anbieter wiederum stehe das Recht zu, um Kunden zu werben. Exklusivverträge mit einem Unternehmen können Kommunen nicht schließen.

Einzig der ehemalige Netzmonopolist Telekom ist gesetzlich verpflichtet, anderen Anbietern eigene Netzkapazitäten durch Vermietung zu überlassen. Andere Anbieter können dies freiwillig gewähren.

GlasfaserPlus bereits auf Kundenjagd

Die Firma GlasfaserPlus geht in Wildeck inzwischen auf Kundenjagd. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich „ab sofort im Internet vorregistrieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab 2024 sei ein Gigabit pro Sekunde in Wildeck möglich und der Glasfaser-Hausanschluss sei „bei Tarif-Buchung“ ebenfalls drin.

Auch gegenüber der Gemeindeverwaltung tritt das Unternehmen energisch auf. In einer E-Mail Ende Juni dieses Jahres an Bürgermeister Wirth drängt der Regio-Manager Infrastrukturvertrieb der Telekom Deutschland GmbH, Holger König, auf eine Terminabstimmung „zur pressewirksamen Zeichnung der gemeinsamen Erklärung“ zum geplanten Glasfaserausbau der GlasfaserPlus.

UGG schon mit Nachbargemeinden im Gespräch

Aufs Tempo drückt aber auch die Firma UGG. „Wir sind aktuell in und mit Wildeck und den drei Nachbargemeinden Nentershausen, Philippsthal und Ronshausen in der Planung, ob sich in diesen Orten ein eigenwirtschaftlich finanziertes Glasfasernetz ohne Vorvermarktungsquoten, wie wir es anbieten, umsetzen lässt“, erklärt UGG-Pressesprecher Jens Lauser auf Nachfrage unserer Zeitung. „Mit einer Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu rechnen. Absichtserklärungen oder Verträge sind hier allerdings noch nicht abgeschlossen worden.“ (Thomas Klemm)