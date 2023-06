Zwei Jahre altes Mädchen ertrinkt in Pool

Von: Mario Reymond

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist am Freitag in einem Pool auf dem elterlichen Grundstück in Ransbach ums Leben gekommen.

Ransbach - Diese traurige Nachricht hat auf Nachfrage die Polizeiführerin vom Dienst (PvD) des Polizeipräsidiums Osthessen bestätigt. Was genau auf dem Grundstück vorgefallen ist und ob sich das Kind alleine im Pool-Bereich aufgehalten hat, ist Bestandteil der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Fulda ist Herrin des weiteren Verfahrens.

Laut PvD war die Rettungsleitstelle am Freitag um 18.30 Uhr über das Unglück in Kenntnis gesetzt worden. Der Vater soll noch versucht haben, seine Tochter zu reanimieren.

Hohenrodas Bürgermeister Andre Stenda, selbst Vater eines sechs Monate alten Mädchens, zeigte sich tief betroffen, als er vom Tod der Zweijährigen erfahren hatte. rey