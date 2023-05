Zwischen den Zeilen: Ein Prozess, ein Talent und die HZ-Matinee

Von: Mario Reymond

ks_vwd010fca65cce313fc66d066064df5f7b2.jpg © Ludger Konopka

In der Kolumne Zwischen den Zeilen befasst sich Mario Reymond mit einem Prozess, einem jungen Schach-Spieler, dem HZ-Festspielmatinee und dem Straßenbau in der Kreisstadt.

Zweimal bereits hat eine Angeklagte einen Prozess gegen sich vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Bad Hersfeld platzen lassen. Zunächst hatte niemand eine ladungsfähige Adresse von der ursprünglich aus Polen stammenden Frau, sodass nur gegen ihren Mitangeklagten verhandelt werden konnte. Und in dieser Woche warteten Richterin, Staatsanwältin, Verteidiger und die beiden Schöffen abermals vergebens auf die Angeklagte. Ihr Verteidiger hatte sie kurz vor dem geplanten Verhandlungsbeginn per WhatsApp erreicht – ein erster Kontakt seit Monaten. Sie meldete sich für die Verhandlung ab, da sie sich am Klinikum Bad Hersfeld nach einer Drogenentgiftung aktuell zur ambulanten Therapie in der Tagesklinik aufhalte. Auf schriftliche Nachfrage ihres Anwalts teilte sie mit, dass sie ihren behandelnden Arzt von der Schweigepflicht gegenüber dem Gericht entbinden würde. Den Mediziner erreichte die Richterin dann jedoch nicht auf telefonischem Wege. Sie wollte eigentlich erfahren, ob seine Patientin verhandlungsfähig wäre. Da dies nicht zu klären war, wurde nun von ihr eine dritte Prozessrunde angesetzt. Dann wird die Angeklagte definitiv auf der Anklagebank Platz nehmen. Sie wird dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft von der Polizei im Vorfeld festgenommen und vorgeführt.

Es ist erst ein paar Wochen her, da haben wir in der HZ über den sechs Jahre alten Wilhelm Schimming aus Willingshain berichtet. Ein Junge, der erst nach den Sommerferien eingeschult wird. Doch eifriges und wissbegieriges Lernen zeichnen ihn schon seit mehr als zwei Jahren aus. Ganz besonders hat es ihm das königliche Schachspiel angetan. Mehrere Stunden am Tag befasst er sich mit Schach. Dabei wird er von Tag zu Tag spielstärker. Ein erster größerer Erfolg hat sich für den talentierten Jung-Spieler so bereits eingestellt. In der kommenden Woche nimmt er in Willingen an der Deutschen Einzelmeisterschaft für Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U 8 teil. Unter den 46 qualifizierten Spielern wird Wilhelm zwar „nur“ auf Platz 32 geführt, das liegt aber auch daran, dass Wilhelm zum Teil fast zwei Jahre jünger ist als das Gros der Konkurrenten. Ein Platz unter den Top 25 wäre für ihn daher schon ein Erfolg. Doch wer weiß, vielleicht gelingt dem Sechsjährigen ja im Feld der älteren Konkurrenz die eine oder andere Überraschung. Als Betreuer steht im jedenfalls mit Uwe Kersten von der hessischen Schachjugend ein Internationaler Meister (IM) des Schachs zur Seite und wird ihn auf jede der insgesamt sieben Partien vorbereiten. Und im Vorfeld zur Deutschen Meisterschaft wird Wilhelm online auch noch einige wichtige Tipps von IM Georgios Souleidis bekommen, mit dem er sich für ein kleines Abschlusstraining via Zoom verabredet hat. Für Willingen drücken wir Wilhelm ganz feste die Daumen.

Das Festspielfieber steigt an. Nach dem Probenstart ist vor der großen HZ-Matinee in der Stiftsruine, bei der wir in Kooperation mit Intendant Joern Hinkel und dem Festspielteam kurz vor den Premieren wieder lebendige Einblicke in die aktuellen Produktionen möglich machen. Am Sonntag, 18. Juni, ertönt pünktlich um 11.30 Uhr der Show-Jingle, Einlass ist um 11 Uhr. Tickets für nur fünf Euro gibt es ausschließlich über die Kartenzentrale Am Markt, der Erlös kommt den Festspielen zugute – Ehrensache. Wir freuen uns auf viele Künstlerinnen und Künstler, auf Musik, Gespräche und kompakte Informationen vor dem Start in einen glanzvollen Festspielsommer. Seien Sie dabei, Sie sind herzlich eingeladen!

Wenn irgendwo auf dem Stadtring in Bad Hersfeld ein Pfropf sitzt, dann staut es sich gleich rings um die Stadt. Das ist auch diesmal nicht anders während der Arbeiten am Kreisel Uffhäuser Straße. Besonders gerne klumpt es sich im Alten Kirchweg, der als Ausweichroute von und nach Kirchheim ausgewiesen ist. Denn da wird versetzt geparkt und es erfordert schon eine ganze Menge Rücksichtnahme und Vorausschauen – Eigenschaften, mit denen längst nicht alle Verkehrsteilnehmer gesegnet sind –, um den Verkehr dort am Laufen zu halten. Sinnvoll wäre es, wenn während der Bau- und Umleitungsphase dort das Parken zumindest einseitig verboten würde. Das wurde beim Hessentag so gemacht und hat da gut funktioniert. Wenn man dann ungehindert auf- und abwärts fahren kann, wäre es tatsächlich auch sinnvoll, dort mit Blitzern die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Denn dass im Alten Kirchweg geblitzt wurde, kaum dass die Umleitung eingerichtet worden war, das fanden viele Autofahrer gar nicht komisch. Auf jeden Fall empfiehlt es sich derzeit, mit Geduld und Zeitpolster ins Auto zu steigen – oder für kurze Strecken gleich ganz drauf zu verzichten. (Mario Reymond)