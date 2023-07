Zwischen den Zeilen: Letzte Male und neue Erfahrungen

Von: Christine Zacharias

In der Wochenend-Kolumne „Zwischen den Zeilen“ nimmt die langjährige Redakteurin Christine Zacharias Abschied. Sie geht nach rund 33 Jahren in den Ruhestand.

In den vergangenen Monaten habe ich viele Dinge zum letzten Mal getan. Gemeindevertretersitzungen besucht, Interviews geführt, Geschichten geschrieben oder Texte redigiert. Heute schreibe ich diese Kolumne zum letzten Mal. Nach gut 33 Jahren bei der Hersfelder Zeitung gehe ich jetzt erst in die Passivphase der Altersteilzeit und dann in einem Jahr in Rente.

Es waren spannende Zeiten, als ich im März 1990 nach Bad Hersfeld kam. Einige Monate zuvor war die deutsch-deutsche Grenze geöffnet worden und wir konnten miterleben und journalistisch begleiten, wie der Grenzzaun Stück für Stück fiel. Die Ausflüge in den Osten waren anfangs oft noch abenteuerlich, die Schlupflöcher im Grenzzaun nicht immer leicht zu finden. Trotz aller Unterschiede zwischen Ost und West war die Hoffnung groß, gemeinsam ein neues, gerechteres Deutschland mit dem Besten aus zwei Systemen zu gestalten. Das hat, wie wir heute wissen, nicht ganz so funktioniert, wie erhofft.

Auch mit meinem persönlichen Lebensweg lief es anders als ursprünglich geplant. Eigentlich hatte ich Bad Hersfeld eher als Zwischenstation gesehen und hatte das Ziel, nach Würzburg zu meinem damaligen Freund und jetzigen Ehemann zu ziehen. Doch Bad Hersfeld hat uns überzeugt, die lebendige Stadt, die schöne Umgebung, die sympathischen Menschen und nicht zuletzt die Bad Hersfelder Festspiele, die jeden Sommer großartige Theatererlebnisse und Begegnungen mit vielen interessanten Menschen boten. Also kam mein Mann nach Bad Hersfeld. Seit knapp 30 Jahren leben wir hier und wollen auch bleiben.

Während der 33 Jahre als Lokalredakteurin habe ich viel erlebt. Das Tolle an meinem Beruf ist, immer wieder Neues kennenzulernen und unbefangen Fragen stellen zu können. Schließlich muss ich etwas verstehen, bevor ich es den Lesern vermitteln kann. Ich habe auch viele wunderbare Menschen kennengelernt, von denen mir einige zu Freundinnen und Freunden geworden sind.

Positive Rückmeldungen haben mich immer wieder ermutigt, weiterzumachen und mir Mühe zu geben, Geschichten so zu erzählen, dass sie interessant und verständlich sind. Dass manche Zeitgenossen meinen, sie müssten den Leuten von der Zeitung, wenn sie sie privat in der Stadt treffen, mal ordentlich die Meinung sagen, damit habe ich genauso gelernt umzugehen, wie mit traurigen und tragischen Ereignissen, über die ich auch berichten musste.

Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, kleine und größere. Wenn ich jemanden mit meinen Artikeln verletzt oder geschadet habe, tut mir das sehr leid. Es ist nicht mit Absicht geschehen.

Nach den vielen letzten Malen beginnt nun eine Zeit der Neuorientierung. Konkrete Pläne habe ich noch nicht. Erst einmal freue ich mich darauf, den ständigen Termindruck loszusein und endlich Zeit zu haben für all das, was in den vergangenen Jahrzehnten zu kurz gekommen ist: für Freundschaften, zum Reisen, für Dinge, die mir Freude machen. Zum Beispiel beim Frühstück ganz in Ruhe die Hersfelder Zeitung zu lesen.

Denn da arbeiten engagierte Kolleginnen und Kollegen, die spannende Geschichten erzählen, die berichten, was in unseren Städten und Gemeinden passiert und erklären, welche Folgen die Entscheidungen der großen Politik für uns in der Region haben. Da mitzumischen werde ich schon ein wenig vermissen.

