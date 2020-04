111 Bäume für 111 Schuljahre - Zwei davon stehen auf dem Schulhof des Schwalmgymnasiums

Bäume statt Blumen zum Jubiläum

+ © Cora Zinn Baumpflanzaktion mit Abstand: Die Lehrer Tanja Neiber und Jürgen Appel pflanzten zwei Feldahorne auf dem Schulhof des Schwalmgymnasiums in Treysa. Weitere 109 Bäume wurden bereits im Stadtwald gepflanzt. © Cora Zinn

Es ist still im Schulgebäude, der Schulhof leer. Dennoch tut sich was am Schwalmgymnasium in Treysa. Mitten in der Coronoakrise werden zwei Bäume gepflanzt.