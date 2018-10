16. Oktober 1938: An diesem Tag kam es in Treysa zu einem öffentlichen Tribunal

Am Sonntag, 16. Oktober 1938, kam es in Treysa zu einem öffentlichen Tribunal gegen den Tierarzt Abraham Höxter und den Hausvater des Krankenhauses Hephata, Diakon Titus Fröhling.

Tierarzt Höxter, geboren am 25. Mai 1865, kam 1897 von Neukirchen nach Treysa und war eine stadtbekannte Persönlichkeit. Er bewohnte mit Frau und Sohn Werner eine Vierzimmerwohnung im Erdgeschoss in der Bahnhofstraße 33 (früher Schwalmkaufhaus), wobei ein Zimmer als Labor diente, in dem er je nach Krankheitsbefund der Tiere die erforderlichen Seren selbst herstellte.

Er galt als Erfinder eines Serums gegen Maul- und Klauenseuche und eines Heilverfahrens gegen die Anämie der Pferde. Er hatte aufgrund seiner Erfahrungen einen guten Kundenkreis in ganz Hessen, hatte seine Praxis aber 1933 aufgegeben. Dennoch wurde er immer wieder heimlich von Tierhaltern in Anspruch genommen, so auch im Oktober 1938, als die Maul- und Klauenseuche in der Gegend grassierte.

Da er damals über keine Instrumente mehr verfügte, hatte er sich von Fröhling, den er anlässlich eines Krankenhausaufenthaltes kennengelernt hatte, ausrangierte Spritzen geben lassen. Damit nahm er Impfungen vor. Die Leitung der NSDAP erhielt davon Kenntnis, als die Parteigenossen am 16. Oktober 1938 vormittags auf dem Marktplatz versammelt waren, um feierlich die Wiederholungsprüfungen für das SA-Sportabzeichen und die erste Reichsstraßensammlung für das Winterhilfswerk zu eröffnen.

Nach der Darstellung in der Zeitung erfasste die Volksgenossen „eine unsagbare Verbitterung“ und sie forderten „hartes Zugreifen gegenüber diesen beiden Schädlingen“. Man zog vor die Wohnung Höxter, holte ihn heraus und Parteigenosse Simon, Ziegenhain, hielt eine anklagende Rede. Über den weiteren Verlauf informierte auch Eugen Spohr, der den Schandmarsch fotografiert hatte.

Danach marschierte die Menge in Richtung Hephata. Einige SA-Männer brachten den Diakon Fröhling heraus und der Zug bewegte sich mit ihm wieder auf den Marktplatz, wo Kreisleiter Schuchardt seiner Entrüstung über das „verbrecherische Spiel“ des Tierarztes Ausdruck gab.

+ Unter Verdacht: Diakon Titus Fröhling hatte dem Tierarzt ausrangierte Spritzen aus dem Krankenhaus Hephata (Foto) zukommen lassen. © Foto: Repro/Bernd Lindenthal

Beide „Volksschädlinge“ kamen in „Schutzhaft“. Fröhling wurde in das Amtsgerichtsgefängnis Oberaula eingewiesen, wo er 14 Tage verblieb. Auf Druck der Partei wurde er zum 1. April 1939 zwangspensioniert. Höxter wurde nach der beschämenden Anprangerung wieder freigelassen. Den „Bauern zur Warnung“ wurde in der Presse mitgeteilt, dass „amtlich feststeht, dass dieses Schutzserum keinerlei Heilwirkung besitzt“.

Das Ehepaar Höxter wurde am 6. September 1942, nachdem sie mehrfach mit anderen Juden in sogenannte Ghettohäuser hatten zusammenziehen müssen, vom Bahnhof Treysa in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo beide zu Tode kamen. Der Sohn, Dr. Werner Höxter, Jahrgang 1907, wurde 1933 aus dem Justizdienst entlassen und flüchtete Mitte 1935 nach Palästina. Er starb 1975 in der Südschweiz und ist in Haifa begraben.

Für alle drei liegen Stolpersteine in der Bahnhofstraße.

Hintergrund: Stolperstein wurde geändert

Eine Besonderheit ist, dass der Künstler Gunter Demnig den Stolperstein für Werner Höxter auf Wunsch seiner Tochter, Prof. Miriam Höxter, Jerusalem, erneuern musste. Er hatte eigenmächtig den ihm eingereichten Text (verstorben 1975 in der Schweiz) umgeändert in: „Schicksal ???“. Die Neuverlegung fand am 7. Mai 2015 unter Teilnahme von Miriam Höxter, Bürgermeister Dr. Gerald Näser und dem Schulleiter des Schwalmgymnasiums Dr. Helmut Bernsmeier statt, dem Initiator der Verlegung der Stolpersteine in Schwalmstadt im Jahr 2004.