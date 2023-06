Knülldorf feiert urkundliche Ersterwähnung

Die beiden Rheinischen Kaltblüter Lukas und Fredi machten mit ihrem Besitzer Daniel Hoffmann Heu und nutzten dafür historisches Mäh- und Wendemaschinen. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Am Wochenende feierten die „Nebelraben“, wie die Hauptschwendaer im Knüll genannt werden, das 800-jährige Bestehen ihres Heimatorts. Der stehende Festzug lockte am Sonntag viele Besucher in das 160-Einwohner-Dorf unterhalb der Knüllkaserne.

Hauptschwenda. Unter dem Motto „Früher-Damals-Heute“ gab es über 60 Motive im Ortsgebiet zu sehen. Unte anderem gab es historische Erntevorführungen zu sehen. Die beiden Rheinischen Kaltblüter Lukas und Fredi machten mit ihrem Besitzer Daniel Hoffmann Heu und nutzten dafür historisches Mäh- und Wendemaschinen.

Erstmals erwähnt wurde Hauptschwenda im Jahr 1223 als „Eizicheswinden“. Die Urkunde wird heute im Staatsarchiv in Marburg aufbewahrt. (Regina Ziegler-Dörhöfer)