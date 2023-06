Knülldorf feiert Jubiläum

Von: Matthias Haaß

Am Wochenende feierten die Menschen in Hauptschwenda das 800-jährige Bestehen des Ortes. Am Sonntag kamen viele Besucher aus der Region in den Neukirchener Stadtteil, um sich den stehenden Festzug anzusehen. (zrd)