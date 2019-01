Abriss eines Gefrierhauses in Leimsfeld wird teuer: Hohe Schadstoffbelastung

Muss weg: Das leer stehende Gefrierhaus in Leimsfeld wollte die Feuerwehr nutzen. Es ist allerdings schadstoffbelastet und soll noch in diesem Jahr abgerissen werden.

Leimsfeld – Das leer stehende Gefrierhaus in Leimsfeld sollte ursprünglich der Feuerwehr Leimsfeld als weiterer Raum zur Verfügung gestellte werden. Nun muss die Gemeinde es wegen Schadstoffbelastung abreißen lassen. Frielendorfs Bürgermeister Thorsten Vaupel klärt über die Hintergründe auf:

Für das Gefrierhaus Leimsfeld wurde im Jahr 1958 eine Baugenehmigung erteilt. Über das Erbbaurecht hätte die Gefriergemeinschaft Leimsfeld in 1960 das Grundstück für die Dauer von 99 Jahren nutzen können.

Die Gemeinde Frielendorf hat 2012 das Grundstück erworben und das bis zum April 2059 dauernde Erbbaurecht der Gefriergemeinschaft Leimsfeld übernommen.

2013 gab die Gefriergemeinschaft die Nutzung des Gebäudes auf und überließ es der Gemeinde Frielendorf.

Das Gebäude mit einer Grundfläche von 50 Quadratmetern liegt direkt am Leimsfelder Feuerwehrgerätehaus. Bei den Arbeiten in dem Gebäude wurde im Frühjahr 2015 eine Dämmung aus Teerkork im Hauptraum freigelegt. Der Baustoff Teerkork wurde bis in die 1960er-Jahre als Wärme- und Schalldämmung in und an Gebäuden eingesetzt. Diese Teerkorkplatten wurden üblicherweise im Heißverfahren mit teerhaltigem Klebstoff auf Wände und Decken montiert. Das Material wiederum enthält große Mengen an PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe). PAK können über die Atemluft, durch Verschlucken oder durch Hautkontakt vom menschlichen Körper aufgenommen werden. PAK gelten als krebserregend, vor allem wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg aufgenommen werden.

Aktuell holt die Gemeinde Angebote für den Gebäudeabriss und die Entsorgung der belasteten Materialien ein. Die Kosten werden auf ca. 30 000 bis 60 000 Euro geschätzt. Das Haus soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Die Kosten für den Abriss sind bereits im aktuellen Haushalt veranschlagt. Ob die Feuerwehr Leimsfeld/Schönborn nun einen neuen Anbau bekommt, ist noch nicht klar.

Die Gefrierhäuser in anderen Ortsteilen stehen oder standen überwiegend auf Privatgrundstücken und befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde, so Vaupel.