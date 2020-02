Autohaus Ostmann Cup Serie geht in die zweite Runde

Im letzten Jahr konnte der TC Staufenberg mit dem Autohaus Ostmann Cup die erste DTB-Ranglistenturnierserie in Nordhessen erfolgreich etablieren.

Die vier ausgetragenen Turniere waren allesamt ausgebucht, zogen Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland an und es wurde hochklassiger Tennissport gezeigt. Die jeweils gemeldeten Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler haben teilweise auch schon Weltranglistenpunkte erreicht.

Aus Nordhessen konnte bei den Damen Pauline Greta Bruns – eine der besten U16 Nachwuchsspielerinnen in Deutschland – überzeugen, bei den Herren schaffte der Topspieler vom Kasseler TC 31, Enrico Hao Le, den Finaleinzug und der amtierende Hallen-Bezirksmeister Frode Neumann vom TC Staufenberg konnte sich einmal bis in das Halbfinale vorspielen.

Nach diesem erfolgreichen Auftakt wird es nun auch in 2020 viermal den Ostmann Cup geben, er ist damit fester Bestandteil des hessischen Turnierkalenders. Wegen des großen Zuspruchs hat der TC Staufenberg allerdings eine Veränderung vorgenommen: War die Feldgröße bisher auf 16 Spieler begrenzt, so können in diesem Jahr bis zu 24 Damen und Herren im Hauptfeld spielen. Dies sollte deutlich mehr Spielerinnen und Spielern aus unserer Region die Teilnahme ermöglichen, insbesondere weil damit auch bis zu 4 Wildcards vergeben werden können.

Austragungsort ist weiterhin die Tennishalle in Bergshausen: Tennis- und Squash-Center Bergshausen, Zum Sportplatz 9, 34277 Fuldabrück Bergshausen. Sie bietet mit sechs Plätzen und vor allem mit hervorragenden Sichtmöglichkeiten den Zuschauern ein „hautnahes“ Erlebnis. Wer also den nordhessischen Tennistalenten die Daumen drücken und gleichzeitig mittendrin im Tennissport sein möchte, der hat an diesem Wochenende vom 29. Februar bis 01. März beim 5. Autohaus Ostmann Cup sowie am 28. März und 29. März beim 6. Ostmann Cup hierzu Gelegenheit. Anschließend geht es dann nach der Freiluftsaison im Herbst weiter.

