Treysa: Akustikbar im Gasthaus Specht mit der Pepperland Group

Handgemachte Musik mit akustischen Instrumenten war am Samstag im Gasthaus Specht in Treysa zu hören. Zur achten Akustikbar der Pepperland Group traten mehr oder weniger bekannte Künstler aus der Region auf.

Dieses Mal standen Mitglieder und Freunde der Pepperland Group selbst auf der Bühne. In unterschiedlichen Zusammensetzungen wurden bekannte und weniger bekannte Coverstücke und Eigenkompositionen des aus England stammenden Singer und Songwriter Paul King zum Besten gegeben.

Viele Gäste

Mit am Start waren Fin und Fabian Fenner als Fenner & Fenner. Dazu gesellte sich Amber Fenner und Holger Riebeling. Bei der Pepperland Allstar Session griffen Bernd Böttger, Paul King, Pedi Freischem, Michael Rohstock, Michael Hübner, Harry Pelzer, Henning Fenner, Helmut Schenk und Friedhelm Oehler zu den Instrumenten. Als besonderer Gast war Andreas Gorchs mit seiner Mundharmonika mit dabei.

+ Auftritt im Gasthaus Specht: Fin Fenner, Amber Fenner, Fabian Fenner und Holger Riebeling (von links) alle aus Obergrenzebach spielten gemeinsam einige Songs. © Jörg Döringer

Fenner & Fenner starteten den Abend mit dem Free Song „All right now“, einem Klassiker von Tom Petty „Free Fallin“ und dem Peter Gabriel Song „Salisbury hill“. Die Leidenschaft der Musiker spornte das Publikum an, sich vollkommen der Musik hinzugeben und wahlweise dem eingängigen Klang der Bassgitarre oder dem energievollen Gesang der Musiker zu lauschen.

Ausgelassene Stimmung

Fenner & Fenner und die Pepperland Group sorgten beim Jimi Hendrix Klassiker „All Along the Watchtower“ auf der Bühne im Specht für eine besondere Stimmung und im folgenden Song mit Sänger Paul King und dem Bob Dylan Song „Knocking on Heavens door“ brachten die Musiker die Gaststube zum Beben.

Motiviert durch die ausgelassene Stimmung in der überfüllten Gaststube spielten die Musiker bis spät in die Nacht. Die nächste Akustikbar der Pepperland Group ist für April kommenden Jahres geplant.

Von Jörg Döringer