Amtsgericht Schwalmstadt: Angeklagte hatte bereits 21 Vorstrafen

Treysa. Zusammengesunken wie ein Häufchen Elend, saß die Angeklagte auf ihrem Stuhl, als die Richterin des Amtsgerichtes das lange Vorstrafenregister der 55-Jährigen verlas.

Die Frau aus dem Altkreis Ziegenhain musste immer wieder zu ihrem Taschentuch greifen und sich die Tränen aus den Augen wischen. Insgesamt 21 Vorstrafen zählte die Richterin auf, neben Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss waren es vor allem Strafen wegen Diebstahls, die die Angeklagte in den vergangenen 28 Jahren angesammelt hatte. Kürzlich musste sie sich wegen Betruges vor dem Amtsgericht verantworten.

Was war geschehen? Die Angeklagte bezog Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt, und nahm an einer Arbeitsmaßnahme des Jobcenters teil. Als sie das Angebot erhielt, einen Minijob zu übernehmen, nahm sie diesen an. „Ich war so glücklich, endlich eine Arbeit zu haben“, sagte sie dem Gericht. Sie habe allen, auch den Kursleitern ihrer Maßnahme davon erzählt.

Doch sie vergaß, sich auch bei der Leistungsabteilung des Arbeitsamtes zu melden. „Das war mein Fehler, ich dachte, das Amt weiß Bescheid, weil ich doch den Kursleitern von meinem Job berichtet hatte, doch dem war wohl nicht so“, beschrieb die alleinstehende Frau die damalige Situation. Zusätzlich habe sie in manchen Monaten so viele Bescheide vom Amt erhalten, da sie ja auch noch einen Kredit abbezahlte, dass sie irgendwann nicht mehr gewusst habe, welcher Bescheid eigentlich galt.

Die als Zeugin geladene Mitarbeiterin des Jobcenters bestätigte zwar, dass die Angeklagte damals den Kursleitern von ihrem neuen Job berichtet habe, aber trotzdem hätte sie dies auch der Leistungsabteilung mitteilen müssen. „Unsere Leiter sind geschult, dass sie den Teilnehmern diese Pflicht mitteilen“, so die Angestellte. Dem Jobcenter war der Betrug bei einem Datenabgleich mit anderen Ämtern aufgefallen. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe über 500 Euro, die Richterin verurteilte die ohne ihren Verteidiger vor Gericht erschienene Frau zu 450 Euro wegen Betruges.

Die Richterin hielt der Angeklagten ihre sichtbare Reue zugute, aber mit Blick auf die zahlreichen Vorstrafen wegen Diebstahls sei die Geldstrafe angemessen. Außerdem muss die Angeklagte die zu viel erhaltenen Leistungen zurückzahlen und die Gerichtskosten tragen. „Wenn Sie einen Bescheid nicht verstehen, fragen Sie nach und schicken Sie alles, was für das Amt interessant sein könnte, auch hin“, ermahnte die Richterin die nun auch wegen Betruges vorbestrafte Frau.