Angeklagter musste vor Gericht in Treysa getröstet werden

Treysa. Einen eher ungewöhnlichen Auftritt bot kürzlich ein Angeklagter vor dem Amtsgericht. Der knapp zwei Meter große Mann brach nach der Verurteilung in Tränen aus.

Er war in ein bordeauxrotes T-Shirt, eine weite Hose und eine weite Jacke in derselben Farbe gekleidet.Seinen fast kahlrasierten Schädel zierten einige zusammengedrehte Haarbüschel, die an kleine Teufelshörner erinnerten.

Kaum hatte der 53-Jährige auf dem Anklagestuhl Platz genommen, legte er als erstes seine Füße auf den Tisch. Die ihn begleitenden Justizangestellten griffen jedoch schnell ein und unterbanden sein Verhalten. Daraufhin erklärte der Angeklagte, dass er stattdessen jetzt seine Schuhe auszöge, ihm täten die Füße weh und er habe ja sowieso barfuß kommen wollen. Doch die Richterin sagte: „Sie lassen ihre Schuhe während der Hauptverhandlung schön an.“

Vorwurf: Schlag mit der Faust und Kratzer im Gesicht

Der Staatsanwalt warf dem in der JVA Schwalmstadt sitzenden Mann vor, dort im September 2017 einen Justizbeamten mit der Faust gegen die Schulter geschlagen und ihn im Gesicht gekratzt zu haben. Der Angeklagte gab die Tat zu und sagte, er habe auch bereits ein Entschuldigungsschreiben an den Mann geschrieben.

Doch auf die Frage der Richterin, wie es dazu gekommen war, sagte er nur: „Das Leitungswasser in der JVA ist hochgradig vergiftet. Komm mal mit und trink es.“ Ansonsten verwies er auf die Ermittlungsakte. Sein einziger Wunsch sei, endlich aus der Schwalm und aus dem Hessenland herauszukommen. „Alles andere interessiert mich nicht“, so der Häftling.

Neun Monate Haft

Der Staatsanwalt forderte für den bereits mehrfach Vorbestraften, für den, seit Dezember 2004 auch eine Sicherungsverwahrung gilt, eine Freiheitsstrafe von neun Monaten. Während der Verteidiger sagte, sein Mandant wisse, dass eine Freiheitsstrafe angemessen sei, protestierte dieser: „Wenn ich Strafhaft kriege, wird die Schwalm auseinanderfliegen. Mehr ist dazu nicht zu sagen.“

Als die Richterin den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung tatsächlich zu neun Monaten Haft verurteilte, kommentierte der Angeklagte: „Ihr werdet schon sehen, was passieren wird.“

Danach brach der große Mann in Tränen aus. Warum ihn das Urteil so sichtlich erschütterte, erklärten die Justizangestellten. Bisher sei der Häftling im Gebäudetrakt der Sicherungsverwahrten untergebracht, wegen der Haftstrafe habe er Angst, in den regulären Gefängnisteil umziehen zu müssen. Doch es gebe durchaus die Möglichkeit, dass er in seiner gewohnten Umgebung bleiben könne, trösteten sie ihn.

