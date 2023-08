JVA-Gefangener soll Beamten angegriffen haben

Die Auseinandersetzung zwischen einem Häftling und einem Beamten in der JVA Schwalmstadt beschäftigte jetzt das Amtsgericht. © Philipp Knoch

Das Verfahren gegen einen 52-jährigen Insassen der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt stellte das Amtsgericht Schwalmstadt jetzt ein.

Schwalmstadt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Gefangenen vor, einen Justizvollzugsbeamten angegriffen zu haben. Ein ausreichender Verdacht auf einen mutwilligen Angriff ergab sich aus der Verhandlung nicht. Zudem haben die beiden Beteiligten weiterhin ein gutes Verhältnis. „Der Angeklagte war völlig verängstigt, nicht aggressiv“, sagte die Richterin, „das war ein unschöner Zwischenfall, aber bei ihm die absolute Ausnahme“.

Was war passiert? Der Insasse musste von zwei Beamten im April 2022 in eine andere Zelle verlegt werden. „Der Gefangene hatte sich zuerst geweigert umzuziehen. Kollegen hatten seine Sachen schon umgeräumt, während er Hofgang hatte. Der Fernseher war in der neuen Zelle mit einem Gitter verdeckt, sodass niemand randalieren konnte. Das alles hat ihm wohl nicht gefallen“, sagte der Justizvollzugsbeamte vor Gericht.

Laut Staatsanwaltschaft soll sich der 52-Jährige geweigert haben, die neue Zelle überhaupt zu betreten. Daraufhin hätten ihn zwei Beamte in die Zelle geschoben. Dabei sei der Insasse gestürzt, aufgesprungen, und auf einen der Beamten losgegangen. Der habe sich nur durch einen Tritt gegen den Oberschenkel gegen den Angreifer schützen können.

Nach dem Vorfall wurde der Häftling in einen besonders gesicherten Haftraum, kurz „BgH“, gebracht. Dorthin werden Gefangene gebracht, die gegen sich oder andere Gewalt ausüben oder ausüben könnten. Die Zellen sind nur mit einer Matratze ausgestattet und werden mit Kameras überwacht. Insassen erhalten dort Kleidung aus Papier, damit sie sich nicht verletzten können. „Ich hab versucht, mich gut zu benehmen“, beteuerte der Angeklagte.

Er wollte lediglich mit dem Beamten sprechen. Der 52-Jährige konnte sich nicht daran erinnern, mit erhobener Faust und schreiend auf den Beamten zugestürmt zu sein, wie die Staatsanwaltschaft ihm vorwarf. Der Bedienstete der JVA hatte die Tat aber ebenso geschildert.

Der angegriffene Beamte sprach sich gegen die Bestrafung des Häftlings aus. „Durch den BgH wurde er schon genug bestraft. Er war damals relativ neu bei uns“, entschuldigte der Beamte den Angriff. Er habe ein gutes Verhältnis zum Angeklagten, der ihm nach seiner Schicht immer einen schönen Feierabend wünsche. Der 52-Jährige sei ein unauffälliger Insasse, die Tat eine einmalige Sache gewesen.

„Er hat sich jetzt gut in Ziegenhain eingelebt. Wenn er nochmal verurteilt wird, geht das eher nach hinten los“, mutmaßte der Vollstreckungsbeamte. Die Richterin und die Staatsanwaltschaft folgten der Argumentation und beendeten das Gerichtsverfahren ohne Urteilsspruch.

(Von Philipp Knoch)