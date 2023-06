Anlage ist teurer als gedacht: StaVo stimmt für Fahrradabstellanlage

Von: Celine Kühn

Eine neue Fahrradabstellanlage soll am Bahnhof Treysa entstehen. Da das Projekt nun doch mehr kosten soll, als geplant benötigt es die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. © Anne Quehl

Die Ausgaben für Anlage am Bahnhof Treysa sind höher als geplant. Dies benötigt die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung Schwalmstadt.

Schwalmstadt – Nach der grundlegenden Sanierung fehlt dem Bahnhof in Treysa noch ein Platz für Fahrräder. Das daran etwas geändert werden muss, ist Konsens in Schwalmstadt.

Um die bauliche Umsetzung streiten sich aber die Geister, denn ein von der Stadt eingebrachter Planungsvorschlag sieht Mehrkosten in Höhe von 290 000 Euro vor. Zu viel Geld, wie manche Stadtverordneten fanden.

Eineinhalb Stunden diskutierten die Fraktionen in ihrer jüngsten Sitzung. Mit 16 Stimmen votierten SPD, die Grünen, Die Linke und Bürger für Schwalmstadt (BfS) für das Vorhaben. Mit 13 Stimmen sprachen sich FDP, Freie Wähler und CDU gegen die überplanmäßige Ausgabe aus.

Die Diskussion

Im Gespräch mit der HNA steht Karsten Schenk (CDU) dem Projekt weiterhin kritisch gegenüber: „Es ist zu teuer. Bei dem Preis kostet der einzelne Platz 10 000 Euro in der Anschaffung.“

Grundsätzlich sei die Fraktion für den Ausbau der Abstellmöglichkeiten, doch es stelle sich die Frage ob diese Hightech sein müssen. Günstigere Varianten wären genauso gut gewesen, so Schenk.

Dem hält Thomas Kölle von der BfS entgegen, dass die heutzutage hochwertigeren Räder auch ein gutes Sicherheitskonzept brauchen.

Das Hauptargument für das Abstellprojekt sieht Patrick Gebauer (SPD) in der hohen Förderung. „80 Prozent der Kosten werden von der Förderung getragen. Es ist eine gute Investition in den ICE-Bahnhof und die Nahmobilität“, so Gebauer.

Auch für Ulrich Wüstenhagen (Bündnis 90/Die Grünen) sei die Genehmigung der Abstellanlage ein wichtiger Erfolg, ohne hohe Qualität würde der Umstieg vom Auto aufs Rad nur schwer erfolgen.

Thomas Kölle kann die Aufregung in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nicht nachvollziehen. „Das Projekt an sich wurde bereits vor langer Zeit beschlossen. Wir waren uns überfraktionell einig, dass wir die Abstellplätze brauchen“, erklärt er.

Auch er sieht in der Förderungssumme einen riesigen Vorteil. Der Antrag eine höhere Summe für das Projekt auszugeben fand zunächst keinen Zuspruch, weshalb sich Bürgermeister Tobias Kreuter um eine neue Lösung bemühte.

Mit dem Kompromiss, die Stellen in Wiera und der Altstadt wegzulassen, habe der Bürgermeister einen fairen Weg gefunden, so Kölle.

Das Projekt

Entstehen sollen laut Beschlussvorlage eine anmietbare Sammelgarage und Einzelboxen sowie eine überdachte Abstellanlage, ein Miniradhaus und Ladeinfrastruktur. Das Projekt sah ebenfalls Abstellanlagen am Haltepunkt Wiera und in der Altstadt Treysas vor.

Die Kosten

Die Kosten für die Umsetzung wurden 2021 ursprünglich mit 375 590 Euro kalkuliert. Die Stadt Schwalmstadt hätte nach Einberechnung der Fördermittel einen Eigenanteil 75 190 Euro tragen müssen. Nachdem nun aus drei Angeboten eins ausgewählt wurde, stand aber fest, dass die eingeplanten Haushaltsmittel nicht ausreichen.

Die Lösung

Um die Anlage dennoch realisieren zu können, sollen zunächst Mittel von der Renaturierung der Schwalm abgezogen werden, da dort seitens der Stadt frühestens 2024 mit einer Umsetzung gerechnet werden kann.

Außerdem werden die Fahrradabstellanlagen in der Altstadt und am Haltepunkt Wiera gestrichen. Die überplanmäßige Ausgabe für die Anlage am Bahnhof beträgt somit nur noch 175 000 Euro.

Mit der angedachten Förderung muss die Stadt laut Kreuter noch gut 36 000 Euro übernehmen. „Das Projekt ist breiter gedacht, auch die Innenstadt soll davon profitieren“, sagt Bürgermeister Tobias Kreuter.